Η εξουσία στο σεξ δεν είναι παιχνίδι και ωφελεί και τους δύο – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η έννοια της εξουσίας μέσα σε μια ερωτική σχέση προκαλεί συχνά προβλήματα. Για πολλούς, παραπέμπει σε έλεγχο, ανισορροπία ή ακόμη και εκμετάλλευση, ειδικά όταν η συζήτηση αφορά το σεξ. Νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Personality and Social Psychology Bulletin ανατρέπει αυτή την εικόνα, δείχνοντας ότι η δύναμη, όταν κατανέμεται σωστά, δεν απειλεί την οικειότητα, αλλά μπορεί να τη βελτιώσει. Το κλειδί, όπως φαίνεται, δεν είναι ποιος «κυριαρχεί», αλλά αν και οι δύο σύντροφοι νιώθουν ότι έχουν λόγο και επιρροή στη σχέση.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, οι ψυχολόγοι διαπιστώνουν ότι συχνά συγχέουμε δύο διαφορετικές μορφές δύναμης. Η πρώτη αφορά το πόσο ικανός νιώθει κανείς να εκφράζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του – μια εσωτερική αίσθηση αυτονομίας. Η δεύτερη αφορά το πώς αντιλαμβάνεται τη δύναμη του συντρόφου του, δηλαδή αν τον βλέπει ως κάποιον του οποίου οι ανάγκες έχουν βαρύτητα. Αυτές οι δύο διαστάσεις δεν είναι αντίθετες μεταξύ τους, ούτε λειτουργούν ως παιχνίδι «μηδενικού αθροίσματος», όπου ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει.

Τι σημαίνει πραγματικά δύναμη μέσα σε μια σχέση

Όταν ένα άτομο θεωρεί ότι έχει προσωπική δύναμη μέσα στη σχέση, τείνει να είναι πιο άνετο στο να ξεκινά τη σεξουαλική επαφή, αλλά και στο να λέει «όχι» όταν δεν έχει διάθεση. Αυτή η αίσθηση ελέγχου δεν οδηγεί σε εγωισμό, αλλά σε σαφήνεια. Αντίθετα, όταν κάποιος νιώθει ότι δεν έχει επιρροή, συχνά καταπιέζει τις επιθυμίες του και μπορεί να συναινεί σε σεξουαλικές πράξεις που δεν θέλει πραγματικά, όχι επειδή πιέζεται άμεσα, αλλά επειδή πιστεύει πως δεν έχει επιλογή.

Την ίδια στιγμή, η αντίληψη ότι ο σύντροφος έχει δύναμη λειτουργεί διαφορετικά. Όσοι βλέπουν τον άλλο ως σημαντικό και «ισχυρό» μέσα στη σχέση δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να προσαρμοστούν στις ανάγκες του. Αυτό δεν σημαίνει υποταγή, αλλά διάθεση για συμβιβασμό και κατανόηση, για παράδειγμα όταν ο σύντροφος δεν έχει όρεξη για σεξ ή θέλει κάτι διαφορετικό. Η έρευνα δείχνει ότι αυτή η στάση πηγάζει από φροντίδα και όχι από φόβο.

Τι έχουν δείξει μελέτες στο παρελθόν

Σειρά μελετών με εκατοντάδες συμμετέχοντες και ζευγάρια έδειξε ότι οι δύο αυτές μορφές δύναμης οδηγούν σε διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά αποτελέσματα. Η προσωπική δύναμη συνδέεται με τη σεξουαλική διεκδικητικότητα και την ικανότητα να θέτει κανείς όρια. Η δύναμη του συντρόφου, όπως γίνεται αντιληπτή, σχετίζεται με την προθυμία να ικανοποιήσει κανείς τις ανάγκες του άλλου, χωρίς να αγνοεί τις δικές του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν τον φόβο πως οι «ισχυροί» σύντροφοι πιέζουν ή χειραγωγούν. Δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι όσοι νιώθουν δύναμη επιμένουν όταν ο άλλος αρνείται ή αγνοούν τα συναισθήματά του. Αντίθετα, όσοι αισθάνονται σίγουροι για τη θέση τους δείχνουν συχνά περισσότερη κατανόηση και λιγότερη ανάγκη να αποδείξουν κάτι.

Η επιρροή είναι αμοιβαία

Τα ευρήματα ισχύουν τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Παρότι υπάρχουν διαφορές στη συχνότητα με την οποία εκφράζουν επιθυμίες ή συμμορφώνονται, ο τρόπος με τον οποίο η δύναμη επηρεάζει τη συμπεριφορά τους είναι ίδιος. Για όλους, το να νιώθουν ισχυροί σημαίνει ότι μπορούν να εκφραστούν χωρίς φόβο. Και για όλους, το να αναγνωρίζουν τη δύναμη του συντρόφου σημαίνει ότι τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.

Το πιο υγιές μοτίβο, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι εκείνο όπου και οι δύο σύντροφοι αισθάνονται ισχυροί. Σε αυτές τις σχέσεις, οι άνθρωποι εκφράζουν ανοιχτά τις επιθυμίες τους, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν διάθεση να προσαρμοστούν. Δεν πρόκειται για τέλεια ισορροπία ρόλων, αλλά για μια δυναμική αμοιβαίας επιρροής που ενισχύει τη σεξουαλική ικανοποίηση και τη συναισθηματική σύνδεση.

Η μελέτη, βέβαια, βασίζεται σε αυτοαναφορές και αφορά κυρίως σταθερές, μακροχρόνιες σχέσεις. Σε πιο ρευστά ή συγκρουσιακά πλαίσια, όπως το περιστασιακό dating, οι ανισορροπίες δύναμης μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά. Παρ’ όλα αυτά, το βασικό μήνυμα είναι σαφές: το πρόβλημα στο σεξ δεν είναι η δύναμη καθαυτή, αλλά η απουσία της. Όταν και οι δύο έχουν φωνή, το σεξ γίνεται πιο ειλικρινές, πιο ασφαλές και, τελικά, πιο ικανοποιητικό.