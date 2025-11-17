Η δύναμη της πρόληψης: Το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας «ασπίδα» εκατ. γυναικών

Η ενίσχυση των εκστρατειών εμβολιασμού εναντίον του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (VPH στα γαλλικά, HPV στα αγγλικά) σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα επέτρεψε να αποφευχθούν πάνω από ένα εκατομμύριο θάνατοι εξαιτίας του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας τα τελευταία τρία χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI).

«Πάνω από ένα εκατομμύριο θάνατοι εξαιτίας του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αποφεύχθηκαν και περίπου 86 εκατομμύρια νέα κορίτσια είναι πλέον προστατευμένα από την κυριότερη αιτία αυτού του καρκίνου, χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια που καταβλήθηκε για τρία χρόνια από την GAVI (...) και χώρες με χαμηλά εισοδήματα», ανέφερε η συμμαχία σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί την επανέναρξη του εμβολιασμού εναντίον του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων το 2023 από την GAVI, προκειμένου να προστατευθούν εκατομμύρια νεαρές από την κυριότερη αιτία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και να προληφθούν πάνω από ένα εκατομμύριο θάνατοι.

«Χάρη στην εξαιρετική δέσμευση των χωρών, των εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοτήτων, πέτυχαμε τον στόχο αυτόν νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν», σημείωσε η Δρ. Σάνια Νίσταρ, πρόεδρος της διεθνούς συμμαχίας που βασίζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών στις πιο φτωχές χώρες.

«Αυτή η συλλογική προσπάθεια συμβάλλει σε μείζονα παγκόσμια πρόοδο προς την εξάλειψη μιας από τις πιο θανάσιμες ασθένειες για τις γυναίκες», καθώς ακόμη σήμερα «κάθε δυο λεπτά, μια γυναίκα πεθαίνει από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας», συνέχισε.

Σώθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές σε φτωχές χώρες

Αυτή η μορφή καρκίνου πλήττει πιο σκληρά τις χώρες με χαμηλά εισοδήματα, στις οποίες συχνά λείπουν υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και ισόνομης πρόσβασης στις θεραπείες. Στις χώρες αυτές αντιστοιχούσε το 90% των 350.000 θανάτων εξαιτίας του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που καταγράφτηκαν το 2022, σύμφωνα με την GAVI.

Το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, της κυριότερης αιτίας αυτής της μορφής καρκίνου, αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό, με τον δείκτη θνητότητας να περιορίζεται στους 17,4 θανάτους ανά 1.000 εμβολιασμένα παιδιά.

Οι προσπάθειες της GAVI επέτρεψαν να αποφευχθούν συνολικά 1,4 εκατ. θάνατοι, εκτιμά η συμμαχία. Πάνω από 50 χώρες προχωρούν σε εμβολιαστικές εκστρατείες με την υποστήριξή της ως τα τέλη του 2025, κι είναι ακριβώς αυτές στις οποίες αναλογούσε αθροιστικά το 89% των κρουσμάτων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε παγκόσμια κλίμακα.

Καταφέρνοντας να μειώσει το κόστος των εμβολίων και ταυτόχρονα να αυξήσει την προσφορά, χάρη σε εγγυημένους όγκους παραγγελιών στους κατασκευαστές, η συμμαχία εξασφάλισε δεσμεύσεις για επενδύσεις στα εμβόλια, η τιμή των οποίων στις χώρες που υποστηρίζονται από την GAVI κυμαίνεται πλέον μεταξύ των 2,90 και των 5,18 δολαρίων ΗΠΑ ανά δόση, έναντι 100 δολαρίων και πλέον αλλού.

Το 2022, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνέστησε επίσημα εμβολιασμό σε μια δόση εναντίον του VPH - έναντι δυο δόσεων προηγουμένως -, επιτρέποντας έτσι την ανοσοποίηση διπλάσιων κοριτσιών με τα υπάρχοντα αποθέματα.