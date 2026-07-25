Η «δύναμη» του διαβατηρίου σου: Πώς η Ελλάδα και άλλες χώρες ανοίγουν τα σύνορά τους

Το διαβατήριο μπορεί να μοιάζει με ένα μικρό λεύκωμα αναμνήσεων, γεμάτο σφραγίδες που αφηγούνται ιστορίες ταξιδιών, ελευθερίας και περιπλάνησης. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και έναν καθρέφτη των παγκόσμιων ανισοτήτων και των γεωπολιτικών ισορροπιών που αλλάζουν διαρκώς.

Για τους πολίτες ορισμένων χωρών, ένα ταξίδι στο εξωτερικό απαιτεί απλώς την κράτηση ενός εισιτηρίου και την προετοιμασία των αποσκευών. Για άλλους, η διαδικασία είναι πολύ πιο σύνθετη: χρειάζεται ραντεβού στο πλησιέστερο προξενείο, κατάθεση εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητα και την οικονομική τους κατάσταση και, στη συνέχεια, αναμονή για την έκδοση της απαραίτητης βίζας.

Πόσο ισχυρό είναι, λοιπόν, το διαβατήριο κάθε χώρας και πόσο έχει αλλάξει η «δύναμή» του τα τελευταία χρόνια;

Η θέση του ελληνικού διαβατηρίου και η παγκόσμια κατάταξη

Η ισχύς ενός διαβατηρίου υπολογίζεται με βάση τον δείκτη κινητικότητας (mobility score), ο οποίος καταγράφει πόσους προορισμούς μπορεί να επισκεφθεί ο κάτοχός του χωρίς προηγούμενη έκδοση βίζας ή με visa on arrival, ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια (ETA) ή διαδικασία fast-track e-visa.

Στην ίδια παγκόσμια κατάταξη, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην έκτη βαθμίδα (tier), ενώ αρκετά διαβατήρια μοιράζονται την ίδια θέση.

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή στη ζώνη Σένγκεν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που ενισχύουν τη διεθνή ταξιδιωτική κινητικότητα των Ελλήνων πολιτών. Η συμφωνία Σένγκεν, στην οποία συμμετέχουν 29 ευρωπαϊκές χώρες, προσφέρει στους κατόχους των διαβατηρίων των χωρών που εφαρμόζουν τους σχετικούς κανόνες τη δυνατότητα να ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε σχεδόν τις μισές χώρες του κόσμου.

Eurokinissi

Πώς άλλαξε η δύναμη των διαβατηρίων

Τα τελευταία δέκα χρόνια, όλο και περισσότερες χώρες απέκτησαν πρόσβαση σε περισσότερους προορισμούς. Με μια πρώτη ματιά, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος γίνεται πιο ανοιχτός και τα ταξίδια ευκολότερα.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα τείχη αυξάνονται, καθώς η άκρα δεξιά έρχεται στην κυβέρνηση σε διάφορα μέρη του κόσμου», αναφέρει ο Armand Arton, επικεφαλής του Passport Index, μιας ιστοσελίδας που παρακολουθεί τις απαιτήσεις για την έκδοση βίζας. «Αυτό όμως που δείχνουν τα στατιστικά είναι ότι ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών υπογράφει συμφωνίες για ταξίδια χωρίς βίζα».

Η ισχύς ενός διαβατηρίου μπορεί να αποτυπωθεί μετρώντας τον αριθμό των χωρών, κρατών και περιοχών στις οποίες ο κάτοχός του μπορεί να εισέλθει χωρίς βίζα, με visa on arrival, ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια (ETA) ή fast-track e-visa. Αυτός είναι ο λεγόμενος δείκτης κινητικότητας.

Τα διαβατήρια μικρών νησιωτικών κρατών ενισχύθηκαν καθώς απέκτησαν συμφωνίες ελεύθερης εισόδου με αναπτυσσόμενες χώρες. Ο Arton αποδίδει αυτή την εξέλιξη, μεταξύ άλλων, στον μικρό πληθυσμό των συγκεκριμένων κρατών, ο οποίος δεν θεωρείται απειλή για την εθνική ασφάλεια, αλλά και στην αντίληψη ορισμένων κυβερνήσεων ότι υπάρχει μια ηθική υποχρέωση να διευκολύνεται η μετακίνηση ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης.

Ανοδική πορεία στην κατάταξη έχει καταγράψει και η Κίνα, διευρύνοντας τις διμερείς συμφωνίες με γειτονικές χώρες. Μετά την υπογραφή συμφωνίας αμοιβαίας κατάργησης της βίζας με τη Σιγκαπούρη τον Φεβρουάριο του 2024, καταγράφηκε σημαντική αύξηση των ταξιδιών μεταξύ των δύο χωρών.

Αντίστοιχα, όταν μια χώρα υπογράφει συμφωνία ελεύθερης εισόδου με τη ζώνη Σένγκεν, η οποία περιλαμβάνει 29 ευρωπαϊκές χώρες, η θέση του διαβατηρίου της μπορεί να βελτιωθεί θεαματικά σχεδόν μέσα σε μία νύχτα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Γεωργία, η Ουκρανία και το Κόσοβο συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους «ανερχόμενους» της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

How strong is your passport



MOBILITY score: How many destinations a passport holder can enter without a traditional visa



WELCOMING score: How many nationalities can enter that country without a traditional visa



The difference is direction: mobility measures how easily citizens… pic.twitter.com/vS9CnQfJak — Mr Family Office (@MrFamilyOffice) July 23, 2026

Η Vjosa Musliu, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Vrije Universiteit Brussel, έχει μελετήσει την εμπειρία των ανθρώπων που ταξιδεύουν με διαβατήριο του Κοσόβου, το οποίο έχει ενισχύσει την κινητικότητά του. Όπως περιγράφει, ιδιαίτερη σημασία είχε για πολλούς η δυνατότητα να επισκέπτονται πλέον συγγενείς και φίλους.

«Ήταν άνθρωποι της ανώτερης μεσαίας τάξης, με αξιοπρεπείς δουλειές, οι οποίοι δεν ταξίδευαν ποτέ εξαιτίας του κόστους έκδοσης βίζας, που μερικές φορές πλησίαζε τις 300 λίρες», αναφέρει. Πρόκειται για ανθρώπους «που ήθελαν να δουν τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους και όχι να γιορτάζουν τα γενέθλια μέσω FaceTime».

Ωστόσο, η δυνατότητα ταξιδιού χωρίς βίζα δεν σημαίνει αυτόματα και ελεύθερη είσοδο σε μια χώρα. Όπως επισημαίνει η Musliu, «τεχνικά μπορείς να ταξιδέψεις ελεύθερα, αλλά στα σύνορα εξακολουθεί να υπάρχει υποκειμενικός έλεγχος».

Τα διαβατήρια με τη μικρότερη κινητικότητα

Παρότι τα περισσότερα διαβατήρια έχουν ενισχύσει την κινητικότητά τους την τελευταία δεκαετία, ορισμένες χώρες έχουν υποχωρήσει στην παγκόσμια κατάταξη.

Το Βανουάτου έχασε 14 θέσεις, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο το αφαίρεσαν από τη λίστα των χωρών με απαλλαγή από την υποχρέωση βίζας, επικαλούμενα ανησυχίες για το πρόγραμμα «ιθαγένειας μέσω επενδύσεων».

Οι ΗΠΑ υποχώρησαν φέτος κατά πέντε θέσεις, στην ένατη βαθμίδα, κυρίως επειδή άλλες χώρες εφάρμοσαν μέτρα αμοιβαιότητας στα συστήματα βίζας τους, ως απάντηση στην αυστηροποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων.

Υπάρχουν, όμως, χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Συρία, το Πακιστάν και η Σομαλία, για τους πολίτες των οποίων ο κόσμος παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστός.

Οι κάτοχοι αφγανικού διαβατηρίου μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα μόλις σε τρεις χώρες, ενώ χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση σε προξενείο πριν ταξιδέψουν σε 113 χώρες. Παράλληλα, οι κάτοχοι αφγανικού διαβατηρίου δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στις ΗΠΑ, όπου οι πολίτες 19 χωρών αντιμετωπίζουν πλήρη απαγόρευση εισόδου και άλλες 20 χώρες μερικούς περιορισμούς.

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Ένα αδύναμο διαβατήριο μπορεί να επηρεάσει ακόμη και σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες. O εικαστικός καλλιτέχνης Syed Hussain από το Πακιστάν έλαβε άδεια παραμονής στις ΗΠΑ το 2019, αλλά χρειάστηκε να προσπαθήσει τρεις φορές μέχρι να του χορηγηθεί τελικά η βίζα, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει το 2024.

«Έχεις την ευκαιρία να πας κάπου και σε κρατούν πίσω για πέντε χρόνια, χωρίς να σου εξηγούν τον λόγο. Απλώς σου δίνουν ένα κίτρινο χαρτί και απορρίπτουν τη βίζα», ανέφερε.

Πόσο ανοιχτές είναι οι χώρες στους ξένους επισκέπτες

Το Passport Index έχει εισαγάγει και τον λεγόμενο «δείκτη φιλοξενίας» (welcoming score), ο οποίος καταγράφει τον αριθμό των χωρών των οποίων οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν σε έναν προορισμό χωρίς βίζα, με visa on arrival, ETA ή e-visa.

Παρότι ορισμένες e-visas απαιτούν την υποβολή και τον έλεγχο εγγράφων, θεωρούνται γενικά λιγότερο δύσκολες από τις παραδοσιακές διαδικασίες έκδοσης βίζας.

Η σύγκριση του δείκτη φιλοξενίας με τον δείκτη κινητικότητας παρουσιάζει μια πιο σύνθετη εικόνα. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία διαθέτουν μερικά από τα ισχυρότερα διαβατήρια στον κόσμο, διατηρούν όμως τα δικά τους σύνορα σχετικά πιο κλειστά.

Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως το Νότιο Σουδάν, η Νιγηρία, η Αιθιοπία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι πολίτες τους χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στους περισσότερους προορισμούς, ενώ οι κυβερνήσεις τους επιτρέπουν σχετικά εύκολα την είσοδο ξένων επισκεπτών.

Η επίδραση της Σένγκεν και το μέλλον των ταξιδιών

Οι 29 χώρες που συμμετέχουν στη συμφωνία Σένγκεν, μαζί με τέσσερις ακόμη που εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες, προσφέρουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε σχεδόν τις μισές χώρες του κόσμου.

Όσοι δεν έχουν δικαίωμα ταξιδιού χωρίς βίζα, ωστόσο, πρέπει να εξασφαλίσουν την απαραίτητη άδεια εκ των προτέρων από προξενείο. Αυτό αφορά κυρίως κατόχους διαβατηρίων από τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια και Κεντρική Αφρική, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και μεγάλο μέρος της υποσαχάριας Αφρικής.

Πέρα από τη ζώνη Σένγκεν, η κινητικότητα των διαβατηρίων αναμένεται να αυξηθεί μέσα από νέες διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες. Η Αφρική παραμένει η λιγότερο διασυνδεδεμένη περιοχή, καθώς μόλις το 29% των ταξιδιών στο εσωτερικό της ηπείρου πραγματοποιείται χωρίς βίζα.

Παράλληλα, όλο και περισσότερες χώρες αντικαθιστούν τις παραδοσιακές βίζες με ψηφιακές άδειες ETA και e-visas, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Armand Arton, καθοδηγείται από την πρόοδο στην ασφάλεια των συνόρων, τον έλεγχο των ταξιδιωτών και την ψηφιακή διαχείριση της μετανάστευσης. Η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σταδιακά ακόμη και στο τέλος της έντυπης βίζας.

Ταυτόχρονα, όμως, οι ταξιδιώτες που μέχρι σήμερα απολάμβαναν ελεύθερη πρόσβαση χωρίς βίζα ενδέχεται όλο και συχνότερα να χρειάζεται να εξασφαλίζουν ηλεκτρονική άδεια πριν από την αναχώρησή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα ταξιδιωτικής άδειας ETIAS για επισκέπτες που σήμερα ταξιδεύουν χωρίς βίζα.

Τα στοιχεία του Passport Index αφορούν την κατάσταση τον Ιούνιο του 2026. Οι απαιτήσεις για τη χορήγηση βίζας μπορεί να αλλάξουν και να συνοδεύονται από πρόσθετες προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό, πριν από κάθε ταξίδι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες από την αρμόδια πρεσβεία, το προξενείο ή την επίσημη ιστοσελίδα της εκάστοτε κυβέρνησης.