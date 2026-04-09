Η Dyson ανακοίνωσε τον πρώτο φορητό της ανεμιστήρα σε μορφή gadget

Η Dyson εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά φορητών ανεμιστήρων χειρός με το HushJet Mini Cool, ένα ελαφρύ και ισχυρό gadget που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζέστη.

Με βάρος μόλις 212 γραμμαρίων και design που θυμίζει ηλεκτρική ξυριστική μηχανή, ο ανεμιστήρας του βγάζει αέρα έως 25 m/s, χάρη σε ένα μοτέρ που περιστρέφεται στις 65.000 στροφές το λεπτό.



Κύρια χαρακτηριστικά και τεχνολογία

Το μοντέλο χρησιμοποιεί την τεχνολογία HushJet air projection, προσαρμοσμένη από προηγούμενο ιονιστή αέρα, για εστιασμένη ροή χωρίς λεπίδες. Διαθέτει 5 ταχύτητες συν Boost mode για extra ισχύ, ενώ η μπαταρία των 5.000mAh παρέχει έως και 6 ώρες αυτονομίας (φορτίζει μέσω USB-C).

Ο θόρυβός του είναι ελεγχόμενος (52 dBA σε χαμηλή ταχύτητα, 72,5 dBA σε Boost mode), χάρη σε ειδική κατασκευή που μειώνει τις υψηλές συχνότητες. Συνολικά, λειτουργεί ως handheld, desktop ή και με λουράκι.

Διαθεσιμότητα και τιμολόγηση

Θα κυκλοφορήσει σε τρία χρώματα: ροζ (blush pink) από τις 9 Απριλίου, κόκκινο (από τον Μάιο) και μπλε (από τον Ιούνιο), στα 99 ευρώ. Παρότι είναι ακριβό προϊόν για την κατηγορία του, η Dyson τονίζει την ποιότητα κατασκευής του και όπως είναι ιδανικό για καύσωνες, γραφείο ή μετακινήσεις.