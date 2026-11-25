Η Ευρωπαϊκή Ένωση «αμφισβητεί σθεναρά» τη νομιμότητα των νέων δασμών που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Politico.

«Αμφισβητούμε σθεναρά αυτή την ιδέα»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αιτιολογούν αυτά τα μέτρα κατηγορώντας τους βασικότερους εμπορικούς εταίρους τους ότι υποστηρίζουν τη βιομηχανία τους με επιδοτήσεις τις οποίες η Ουάσινγκτον θεωρεί παράνομες.

«Αμφισβητούμε σθεναρά αυτή την ιδέα», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Όλοφ Τζιλ. «Αντιθέτως, η Ευρώπη είναι ανάμεσα στις περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην υπερπαραγωγή» κυρίως της Κίνας, είπε.

Στο θέμα αυτό, εξάλλου, οι Βρυξέλλες λένε ότι λυπούνται για την «απουσία κοινής δράσης».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ σφράγισαν τον Ιούλιο του 2025 συμφωνία για τους δασμούς μετά τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε προς όλες τις κατευθύνσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα αποτελέσματα της νέας ανακοίνωσης της Ουάσινγκτον σχετικά με το μέλλον αυτής της συμφωνίας δεν είναι προσώρας σαφή.