Η ΕΕ θωρακίζει την άμυνά της με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς μετά τις ρωσικές παρεμβολές

Στην ανάπτυξη επιπλέον δορυφόρων τα οποία θα βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στις παρεμβολές του συστήματος GPS.

Στόχος, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους, είναι να βελτιωθούν οιδυνατότητες ανίχνευσής ενδεχόμενων παρεμβολών.

Η απόφαση έρχεται λίγες ώρες μετά τη διαπίστωση ότι το σύστημα GPS στο αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.

Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα, πριν ο πιλότος αποφασίσει προσγειωθεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τη διακοπή ως «αδιαμφισβήτητη παρεμβολή».

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε την κυβερνοεπίθεση

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος στο σύστημα GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε χθες η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Όπως τόνισε «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία».



«Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.



Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ' αυτό το περιστατικό».