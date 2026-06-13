Η ΕΕ βάζει στο μικροσκόπιο τα νησιά: Νέα στρατηγική για στέγαση, υπερτουρισμό και κλιματική κρίση

Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ξεχωριστή στρατηγική για τα νησιά της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες από το Αιγαίο έως τη Βαλτική αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με τις ίδιες πολιτικές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ευρώπη.



Η νέα πρωτοβουλία αφορά περίπου 17 εκατομμύρια πολίτες που ζουν σε περισσότερα από 4.000 ευρωπαϊκά νησιά, αλλά και 95 εκατομμύρια κατοίκους παράκτιων περιοχών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κλιματική αλλαγή, την πίεση του υπερτουρισμού, την έλλειψη προσιτής στέγης και τις δημογραφικές προκλήσεις.



Η Κομισιόν παραδέχεται ότι πολλά νησιά αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα: γεωγραφική απομόνωση, περιορισμένες μεταφορικές συνδέσεις, υψηλό κόστος μετακίνησης, μικρές τοπικές αγορές και συνεχή απώλεια πληθυσμού, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων.



Στο πλαίσιο αυτό, η νέα στρατηγική προβλέπει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού, την ψηφιοποίηση των τοπικών οικονομιών και τη βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων.



Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών, στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς οι νησιωτικές περιοχές συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Στο επίκεντρο και η στεγαστική κρίση

Ξεχωριστό ενδιαφέρον για χώρες όπως η Ελλάδα παρουσιάζει η νέα στρατηγική για τις παράκτιες κοινότητες, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ρητά ότι η έλλειψη οικονομικά προσιτής κατοικίας αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των περιοχών που εξαρτώνται από τον τουρισμό.



Η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η εποχικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και η πίεση που ασκεί ο υπερτουρισμός στις τοπικές κοινωνίες έχουν οδηγήσει σε σημαντικές δυσκολίες εύρεσης κατοικίας για εργαζομένους και μόνιμους κατοίκους.



Η Κομισιόν επισημαίνει ότι οι παράκτιες περιοχές βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή τόσο της κλιματικής κρίσης όσο και των κοινωνικών ανισοτήτων που δημιουργούνται από την τουριστική ανάπτυξη.

Τι προβλέπει η στρατηγική

Η νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση βασίζεται σε τρεις άξονες:

ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,

ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τους φυσικούς κινδύνους,

στήριξη βιώσιμων και ελκυστικών κοινοτήτων με έμφαση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία ενιαία λύση για όλα τα νησιά και όλες τις παράκτιες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις θα σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής, από τα μικρά απομακρυσμένα νησιά έως τα μεγάλα λιμάνια και τα τουριστικά κέντρα της Ευρώπης.



Για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκατοντάδες κατοικημένα νησιά, οι νέες στρατηγικές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αγγίζουν ζητήματα που βρίσκονται ήδη στην κορυφή της δημόσιας συζήτησης: το στεγαστικό πρόβλημα, την τουριστική πίεση, την εγκατάλειψη μικρών νησιών και την ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.