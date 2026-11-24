Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησε η 10χρονη Μαρία, η οποία βρέθηκε για μία ημέρα στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα, πραγματοποιώντας την ευχή της μέσω του οργανισμού Make-A-Wish Ελλάδος.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στην έδρα της Σχολής, με τη μικρή μαθήτρια να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη ζωή και τις δραστηριότητες των σπουδαστών.

Γενικό Επιτελείο Στρατού

Η εμπειρία της 10χρονης στη Σχολή

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Μαρία φόρεσε τη στολή τριτοετούς σπουδάστριας και συμμετείχε σε τελετή ορκωμοσίας σπουδαστών. Παράλληλα, παρακολούθησε το πρόγραμμα της Σχολής και έλαβε μέρος στις δραστηριότητές της, βιώνοντας για μία ημέρα την καθημερινότητα μιας σπουδάστριας της ΣΜΥ.

Στο τέλος της επίσκεψης, της απονεμήθηκε αναμνηστικό δίπλωμα, ενώ έλαβε και αναμνηστικά αντικείμενα, ώστε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη αυτής της ιδιαίτερης ημέρας, κατά την οποία η ευχή της έγινε πραγματικότητα.