Η εφιαλτική προφητεία του Νέτο: Η νύχτα που η Τσαπεκοένσε «πάγωσε» τον χρόνο

Η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι γεμάτη με θριάμβους, ανατροπές και στιγμές δόξας, όμως καμία σελίδα της δεν είναι τόσο βαμμένη με πόνο και ταυτόχρονα με απόκοσμο μυστικισμό όσο η 28η Νοεμβρίου 2016.

Η πτήση 2933 της LaMia, που μετέφερε την αποστολή της βραζιλιάνικης Τσαπεκοένσε προς το όνειρο του τελικού του Copa Sudamericana στην Κολομβία, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της.

Ανάμεσα στα συντρίμμια που σκόρπισαν στο βουνό Σέρο Γκόρντο, ο κεντρικός αμυντικός Έλιο Ερμίτο Ζαμπιέρ Νέτο βρέθηκε ζωντανός, έχοντας στις αποσκευές του μια μαρτυρία που ξεπερνά τα όρια της λογικής, καθώς είχε δει τον θάνατό του πριν αυτός συμβεί.

Λίγες μέρες πριν την αναχώρηση, ο Νέτο είχε στοιχειωθεί από έναν εφιάλτη τόσο ζωντανό που τον έκανε να ξυπνήσει έντρομος. Είδε το αεροπλάνο να χάνει την ισχύ του μέσα στη νύχτα, να πέφτει από τον ουρανό υπό καταρρακτώδη βροχή και τον ίδιο να στέκεται μόνος, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι ενός βουνού, ανάμεσα σε συντρίμμια.

Η διαίσθησή του ήταν τόσο έντονη που έστειλε μήνυμα στη σύζυγό του από το κάθισμα του αεροπλάνου, ζητώντας της να προσευχηθεί στον Θεό για να τον προστατέψει από αυτό το όνειρο.

Η προφητεία που έγινε εφιάλτης

Δυστυχώς, οι εφιάλτες έγιναν πραγματικότητα. Η έλλειψη καυσίμων οδήγησε στη συντριβή, και η Τσαπεκοένσε έχασε σχεδόν ολόκληρη την ομάδα της, το τεχνικό τιμ και δεκάδες δημοσιογράφους.

Ο Νέτο ήταν ο τελευταίος που ανασύρθηκε ζωντανός, οκτώ ώρες μετά την πτώση, θαμμένος κάτω από λάσπη και τμήματα της ατράκτου. Όταν ξύπνησε στο νοσοκομείο, η μνήμη του είχε διαγράψει το γεγονός, αφήνοντας μόνο το «όνομα» του ονείρου.

Το μήνυμα του Νέτο στις 27 Νοεμβρίου 2023

«Πριν από 7 χρόνια έγινε η μεγαλύτερη αλλαγή που θα μπορούσα να έχω κάνει στη ζωή μου. Έχασα φίλους, έχασα μια καριέρα που χτίστηκε με κόπο και αφοσίωση, έχασα τα όνειρα της ζωής μου, κόντεψα να χάσω τη ζωή μου και δεν έχασα την πίστη μου. Πέρασα σχεδόν 11 μέρες έτσι, σε κώμα, κοιμόμουν, περισσότερο για θάνατο παρά για ζωή, αλλά επέστρεψα, ξέρω ότι έχω μια αποστολή και θα την εκπληρώσω. Θα φέρω ειρήνη και ελπίδα στις καρδιές πολλών και θα κάνω τα πάντα για να δω ότι αποδίδεται δικαιοσύνη εν μέσω όλων όσων έχουν συμβεί. Είθε ο Θεός να μου δώσει πολλή σοφία για να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει και να μας βοηθήσει σε αυτή τη κοπιαστική αποστολή.»

Η στιγμή που οι γιατροί και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να του αποκαλύψουν ότι όσα νόμιζε πως είδε στον ύπνο του ήταν η σκληρή πραγματικότητα, παραμένει μια από τις πιο σπαρακτικές σκηνές στην ιστορία του αθλητισμού. Ο ψυχολόγος της ομάδας ξέσπασε σε κλάματα, καθώς η επιστήμη σήκωνε τα χέρια ψηλά μπροστά στη μεταφυσική διάσταση της επιβίωσής του.

Η τραγωδία της Τσαπεκοένσε δεν ήταν απλώς ένα αεροπορικό δυστύχημα, αλλά ο αφανισμός μιας ομάδας-μοντέλο που ξεκίνησε από τις χαμηλές κατηγορίες για να κατακτήσει την ήπειρο.

Η αναγέννηση μέσα από τις στάχτες

Όμως, μέσα από τις στάχτες, η επιβίωση του Νέτο, του Άλαν Ρούσελ και του τερματοφύλακα Τζάκσον Φόλμαν (που έχασε το πόδι του) έγινε το σύμβολο μιας νέας αρχής. Ο Νέτο προσπάθησε να επιστρέψει στα γήπεδα, και παρόλο που οι τραυματισμοί του δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί ξανά σε επαγγελματικό επίπεδο, η παρουσία του παραμένει ένας ζωντανός φάρος μνήμης.

Η ιστορία του μας υπενθυμίζει ότι η γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου είναι μερικές φορές τόσο λεπτή, που ακόμα και ένας εφιάλτης μπορεί να αποτελέσει την τελευταία προειδοποίηση πριν την αιωνιότητα. Σήμερα, η Τσαπεκοένσε συνεχίζει να υπάρχει, όχι μόνο ως ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά ως μια παγκόσμια αδελφότητα που γεννήθηκε μέσα από τον κοινό πόνο και την απίστευτη θέληση για ζωή.