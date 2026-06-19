Η εφορία αλλάζει πρόσωπο: 15 νέα myPoint και λιγότερη γραφειοκρατία για τους πολίτες

Τη «βεντάλια» των υπηρεσιών για ταχεία ενημέρωση και καθοδήγηση των φορολογούμενων ανοίγει η ΑΑΔΕ, εγκαινιάζοντας στον Χολαργό το πρώτο myPoint από τα συνολικά 15 που προγραμματίζεται να λειτουργήσουν έως το τέλος του έτους. Η λειτουργία των νέων σημείων εξυπηρέτησης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για ταχύτερες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας στις συναλλαγές με πολίτες και επιχειρήσεις.



Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2026 αναμένεται να λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον πληροφόρησης, όπου θα συγκεντρώνεται η φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία και έτσι οι φορολογούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες, κωδικοποιημένους νόμους και διοικητικές αποφάσεις ώστε να διευκολύνονται στην κατανόηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους.

Παράλληλα θα αναβαθμιστεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων με νέα ψηφιακά εργαλεία, ο ψηφιακός βοηθός θα παρέχει άμεσες απαντήσεις και εξατομικευμένη καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο ενώ θα βελτιωθεί και θα επεκταθεί η λειτουργία του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτημάτων θα παρακολουθείται η πορεία κάθε υπόθεσης, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής και την παροχή ολοκληρωμένων απαντήσεων. Η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων θα επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις φορολογικές υπηρεσίες.



Επίσης μεταβολές που αφορούν ακίνητα, κληρονομικές υποθέσεις ή επιχειρηματικά δεδομένα θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών στις φορολογικές υπηρεσίες ενώ σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- Αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου για όσες δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή myPROPERTY.



- Αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου με τους κληρονόμους αποβιωσάντων μέσω διαλειτουργικότητας.



- Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, όπως έδρα κ.ά.



- Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.



- Ψηφιοποίηση της διαδικασίας για τις εξουσιοδοτήσεις σε ΦΠ στη λειτουργική περιοχή του Μητρώου.



- Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας με πιστωτικά ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.



- Ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένου συστήματος αγοράς καυσίμων κινητήρων αυτοκινήτων οχημάτων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, καθώς και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με απαλλαγή από τον ΦΠΑ για δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, δηλαδή για ξένες διπλωματικές αποστολές, προξενικές αρχές και το προσωπικό αυτών, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και το προσωπικό αυτών.



- Ηλεκτρονική άρση των κατασχέσεων.



- Ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης έγκρισης ή απόρριψης σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.



- Δυνατότητα πληρωμής ρύθμισης Εξωδικαστικού Μηχανισμού με κάρτα, IRIS και myAADEapp.