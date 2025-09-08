Η εφορία κάνει follow τους influencers – Πώς εντοπίζει τη φοροδιαφυγή στα social media

Το Instagram και το TikTok έχουν γίνει «βιτρίνες» για τη νέα γενιά influencers. Όμως, εκεί που οι αναρτήσεις με προϊόντα, ταξίδια και lifestyle μαζεύουν likes, την ίδια στιγμή μαζεύουν και… το ενδιαφέρον της εφορίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ έχει ανοίξει τα «μάτια» της στα social media και παρακολουθεί στενά, με στόχο να βάλει τέλος στη φοροδιαφυγή που κρύβεται πίσω από το influencer marketing.

Follow από την ΑΑΔΕ

Οι ελεγκτές δεν αρκούνται πλέον σε δηλώσεις εισοδήματος. Ανοίγουν λογαριασμούς, βλέπουν stories, εξετάζουν συνεργασίες με brands και ψάχνουν αν τα ποσά που δηλώνονται ταιριάζουν με τα ποσά που εισπράττονται. Το follow που κάνει η εφορία δεν είναι για likes, αλλά για… διασταυρώσεις.

Τεχνητή Νοημοσύνη και big data

Με ειδικά λογισμικά και αλγορίθμους, η ΑΑΔΕ «σαρώνει» το περιεχόμενο, καταγράφει συνεργασίες και υπολογίζει τι θα έπρεπε να δηλώνεται στην εφορία. Αν δει lifestyle που δεν ταιριάζει με το δηλωμένο εισόδημα, ανάβει κατευθείαν κόκκινο φως.

Οι κατηγορίες των influencers

Από τους Nano influencers με λίγες χιλιάδες followers, μέχρι τους Mega influencers που φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια, όλοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Γιατί, όπως λένε οι ελεγκτές, «δεν έχει σημασία πόσους followers έχεις, αλλά αν δηλώνεις όσα βγάζεις».

Πρόστιμα-φωτιά

Ήδη έχουν υπάρξει υποθέσεις με βαριά πρόστιμα. Τελευταίο παράδειγμα ο τράπερ που πιάστηκε στα δίχτυα της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή άνω του 1 εκατομμυρίου, και του υπεβλήθηκε πρόστιμο άνω των 500.000 ευρώ. Σε μία περίπτωση, influencer με e-shop βρέθηκε να χρωστά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και δεν αφήνουν περιθώρια. Αν δεν υπάρχει διαφάνεια, η καμπάνα πέφτει βαριά.

Τι ζητά η εφορία

Η ΑΑΔΕ καλεί τους influencers να βάζουν καθαρές ταμπέλες: #διαφήμιση, #ad, paid partnership. Όχι μόνο για να ξέρει το κοινό τι βλέπει, αλλά και για να φαίνονται τα πραγματικά έσοδα. Στόχος είναι να μπει τάξη σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε… με φίλτρα και όχι με αποδείξεις.



Το μήνυμα είναι σαφές: τα social media μπορεί να χαρίζουν φήμη, αλλά δεν χαρίζονται στην εφορία. Όσο περισσότερα likes, τόσο πιο πιθανό είναι να σε κάνει follow και η ΑΑΔΕ.