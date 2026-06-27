Η εγκύκλιος που κανείς δεν περίμενε: Ο Λεκορνί επιβάλλει τεστ ναρκωτικών σε υπουργούς και προσωπικό

Ναρκωτικά και πολιτική είναι απαγορευτικός συνδυασμός, αυτό είναι αξίωμα. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα στη Γαλλία με δεκάδες νεκρούς, εξέπληξε το πολιτικό σκηνικό εκδίδοντας μια εγκύκλιο την περασμένη εβδομάδα με σκοπό «την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών στους κόλπους του Κράτους».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο πρωθυπουργός ζητά από τους υπουργούς του να οργανώνουν και να υποβάλλουν στο εξής «απροειδοποίητα και υποχρεωτικά τεστ με την μορφή δειγματοληψίας σάλιου» στους υπαλλήλους των υπουργείων τους όπως και στους αξιωματούχους που έχουν διοριστεί από την κυβέρνηση «λόγω της φύσης των αποστολών που τους έχουν ανατεθεί, της δημόσιας έκθεσής τους και της ιδιαίτερης απαίτησης για σωστό παραδειγματισμό που συνεπάγεται το έργο τους». Οι υπουργοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται και οι ίδιοι σε αυτά τα τεστ, επιβεβαιώνει στην εφημερίδα Figaro το πρωθυπουργικό γραφείο.

Στο έγγραφο που απεστάλη στα μέλη της κυβέρνησης-το οποίο αποκάλυψε το Politico και το οποίο περιήλθε σε γνώση της εφημερίδας Figaro- ο Σεμπαστιάν Λεκορνί διευκρινίζει πως σκοπός των τεστ είναι «να επαληθεύσουν πως οι εξεταζόμενοι δεν είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου μεμονωμένης χρήσης σε ιδιωτικό χώρο». Η ενδεχόμενη χρήση θα συνεπαγόταν «εκτός από την διακινδύνευση της ίδιας τους της ζωής και της άμεσης επίπτωσης στο λειτούργημά τους, μία προσωπική αδυναμία που θα γινόταν εύκολος στόχος σε πιέσεις πολιτικών ομάδων, εγκληματικών δικτύων, ακόμη και σχεδίων παρέμβασης στο έργο της κυβέρνησης», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Πειθαρχικές κυρώσεις και διορία έως σήμερα

Υπόχρεοι για την υποβολή σε τεστ ναρκωτικών είναι, επιπρόσθετα, και οι διορισμένοι από το κράτος υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διευκρινίζει ο Λεκορνί που ζητά από τους υπουργούς του να καταρτίσουν «ένα σχέδιο δράσης» που πρέπει να αποσταλεί στο γραφείο του έως σήμερα. «Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο τεστ, θα εκτιμήσετε τις συνέπειες τις οποίες πρέπει να υποστούν οι εξεταζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων πειθαρχικών κυρώσεων. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση άρνησης υποβολής στην εξέταση». Ο πρωθυπουργός ζητά επιπλέον από τους υπουργούς να διασφαλίσουν πως όσοι αποδεικνύονται θετικοί σε χρήση ουσιών θα μεταφερθούν σε εξειδικευμένες δομές θεραπείας.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, δημοσίευμα της εφημερίδας Le Canard enchaîné ανέφερε πως ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε υποχρεωθεί να αποχωριστεί ένας από τους πλέον στενούς του συμβούλους ο οποίος είχε αποκαλυφθεί πως ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

«Να ακολουθήσει και η Εθνοσυνέλευση»

Χωρίς να λείπουν και οι αντιδράσεις, η πρόταση Λεκορνί προκάλεσε ζωηρές συζητήσεις στις πτέρυγες των κομμάτων στην Εθνοσυνέλευση. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο βουλευτής του κεντροδεξιού κόμματος Horizons Φρανσουά Ζολιβέ απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ στην οποία ζητά να υποβληθούν και όλοι οι βουλευτές και οι υπάλληλοι της Βουλής σε απροειδοποίητα και υποχρεωτικά τεστ. «Η ίδια απαίτηση για ΄το καλό παράδειγμα΄ πρέπει, κατά την άποψή μου, να εφαρμοστεί με την ίδια βούληση και στην εθνική αντιπροσωπεία. Δεν θα ήταν ούτε κατανοητό αλλά και ούτε βιώσιμο για το Κοινοβούλιο, το οποίο νομοθετεί κατά της διακίνησης ναρκωτικών και ζητά από την κυβέρνηση να γίνει υπόδειγμα συμπεριφοράς, να απαλλάξει τον εαυτό του από τους κανόνες που σκοπεύει να δει να εφαρμόζονται», αναφέρεται στην επιστολή. Προς το παρόν, η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης δεν έχει απαντήσει στην επιστολή.

Τεστ έκπληξη και στο Μέγαρο Ματινιόν

Ο ίδιος ο Λεκορνί ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε τεστ ο ίδιος και σύσσωμο το επιτελείο του στο Μέγαρο Ματινιόν πριν από δύο εβδομάδες. Ακολούθησε ανακοίνωση της κυβερνητικής εκπροσώπου Μοντ Μπρεζόν η οποία ενημέρωσε πως τα ίδια τεστ θα διενεργηθούν και στο δικό της υπουργείο άμεσα. Δεκάδες είναι τα παραπολιτικά σχόλια που γράφονται στις γαλλικές εφημερίδες στον απόηχο της δημοσιοποίησης της πρωθυπουργικής εγκυκλίου. ΄Εμφαση δίνεται στο μάλλον εύστοχο σχόλιο βουλευτή από το κόμμα του Μακρόν: «Σα να μην έφτανε η κακή εικόνα που είχαν οι πολιτικοί, τώρα πυροβολούμε μόνοι μας τα πόδια μας επιτρέποντας να εμφανιζόμαστε όλοι ως ναρκομανείς».