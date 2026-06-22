Η εκδίκηση ενός μετεξεταστέου μαθητή: Το μακελειό στο σχολείο της Σπάρτης

Υπήρξε μια εποχή που η ιδέα ενός ένοπλου μαθητή να εισβάλει σε σχολικό συγκρότημα στην Ελλάδα έμοιαζε αδιανόητη. Όλα αυτά άλλαξαν, σαν σήμερα, το πρωινό της 22ας Ιουνίου 1978 στη Σπάρτη.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ένας 19χρονος μαθητής με βαρύ παρελθόν, εμμονή με τα όπλα και ακραίες ιδεολογικές πεποιθήσεις, μετέτρεψε ένα σχολείο σε σκηνή τρόμου.

Δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί, δεκάδες μαθητές και καθηγητές έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν και ολόκληρη η χώρα παρακολουθούσε σοκαρισμένη ένα έγκλημα που έμελλε να γραφτεί με μαύρα γράμματα στην ελληνική εγκληματολογική ιστορία.

Ο νεαρός που όλοι φοβόντουσαν



Ο Παναγιώτης Κακαλέτρης δεν ήταν άγνωστος στην τοπική κοινωνία. Γεννημένος και μεγαλωμένος στον Μυστρά, είχε ξεκινήσει τη μαθητική του πορεία ως ένας από τους καλύτερους μαθητές της τάξης του. Κάπου όμως στην εφηβεία, όλα άλλαξαν.

Οι συμμαθητές και οι καθηγητές του περιέγραφαν έναν νεαρό ολοένα και πιο επιθετικό, οξύθυμο και απρόβλεπτο. Κυκλοφορούσε συχνά οπλισμένος, εξέφραζε ανοιχτά ακραίες νεοναζιστικές απόψεις και είχε αποκτήσει φήμη ανθρώπου που δεν δίσταζε να απειλεί όσους θεωρούσε ότι τον προσέβαλαν.

Το καλοκαίρι του 1978 βρέθηκε μπροστά σε μια νέα ταπείνωση. Είχε ήδη χάσει μία σχολική χρονιά και πλέον έμενε ξανά μετεξεταστέος στα Μαθηματικά και τη Φυσική. Για τον ίδιο, αυτή η εξέλιξη δεν ήταν απλώς μια αποτυχία. Ήταν μια προσβολή που, όπως πίστευε, έπρεπε να εκδικηθεί.

Η τσάντα που έκρυβε τον τρόμο



Το πρωί της 22ας Ιουνίου εμφανίστηκε στο σχολικό συγκρότημα κρατώντας μια τσάντα. Μπήκε αποφασιστικά στο γραφείο των καθηγητών και ζήτησε εξηγήσεις από τον λυκειάρχη Γιώργο Μπλέσιο.

Ο έμπειρος εκπαιδευτικός αντιλήφθηκε αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Προσπάθησε να τον ηρεμήσει, διαβεβαιώνοντάς τον ότι αν διάβαζε θα μπορούσε να περάσει την τάξη στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Τα λόγια όμως δεν έφταναν πλέον. Όταν ο λυκειάρχης κατάφερε να αρπάξει την τσάντα του νεαρού και την άνοιξε, «πάγωσε». Στο εσωτερικό της υπήρχαν σφαίρες και μία χειροβομβίδα. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο Κακαλέτρης τράβηξε το όπλο που είχε κρυμμένο πάνω του και πυροβόλησε. Ο λυκειάρχης προσπάθησε να ξεφύγει, όμως μία από τις σφαίρες τον βρήκε και τον έριξε αιμόφυρτο στο πάτωμα.



Πανικός στο σχολείο



Αυτό που ακολούθησε θύμιζε σκηνές από εφιάλτη. Καθηγητές και μαθητές έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας διέξοδο διαφυγής. Ο ένοπλος μαθητής συνέχισε να κινείται μέσα στο σχολείο, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες επιχείρησε να πυροβολήσει και άλλους ανθρώπους.

Πολλοί σώθηκαν μόνο επειδή το παλιό πιστόλι που χρησιμοποιούσε παρουσίαζε συνεχώς εμπλοκές. Βγαίνοντας στο προαύλιο, ο 19χρονος συνάντησε τον ενωμοτάρχη της Χωροφυλακής Χρήστο Αγράφα. Η συνάντηση κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ο νεαρός σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε. Ο 46χρονος χωροφύλακας έπεσε νεκρός σχεδόν ακαριαία. Λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο λυκειάρχης, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό σε δύο νεκρούς.

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Η μεγάλη καταδίωξη στον Ταΰγετο



Αφήνοντας πίσω του το σχολείο βυθισμένο στο χάος, ο Κακαλέτρης κατευθύνθηκε προς τους πρόποδες του Ταϋγέτου. Ακολούθησε ένα ανθρωποκυνηγητό που κράτησε δύο ημέρες. Οι χωροφύλακες γνώριζαν ότι είχαν απέναντί τους έναν άνθρωπο εξοικειωμένο με το βουνό, το κυνήγι και τα όπλα.

Για ώρες ο δράστης κατάφερνε να διαφεύγει.

Τελικά, το βράδυ της δεύτερης ημέρας, πιστεύοντας ότι είχε ξεφύγει από τον κλοιό, επιχείρησε να επιστρέψει κρυφά στο σπίτι του στον Μυστρά για να βρει τρόφιμα. Δεν γνώριζε όμως ότι οι Αρχές περίμεναν ακριβώς αυτή την κίνηση.

Η παγίδα έκλεισε και ο 19χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει ουσιαστική αντίσταση.

Τα ευρήματα που αποκάλυψαν μια σκοτεινή εμμονή



Η έρευνα στο σπίτι του αποκάλυψε μια εικόνα που ενίσχυσε το σοκ της κοινής γνώμης.

Οι Αρχές βρήκαν περίστροφα, καραμπίνα, σπαθιά, μαχαίρια, εκατοντάδες σφαίρες και αντικείμενα με ναζιστικά σύμβολα. Παράλληλα, ήρθαν στο φως καταγγελίες για προηγούμενες απειλές, περιστατικά βίας και συμπεριφορές που είχαν ανησυχήσει πολλούς, χωρίς όμως να οδηγήσουν σε ουσιαστική παρέμβαση.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, δεν έδειχνε ιδιαίτερη μεταμέλεια για όσα είχαν συμβεί.

Η δίκη που συγκλόνισε τη χώρα



Όταν ξεκίνησε η δίκη στο Ναύπλιο, η υπόθεση είχε ήδη λάβει τεράστιες διαστάσεις. Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούσαν παραδειγματική τιμωρία και η ατμόσφαιρα στο δικαστήριο ήταν εκρηκτική. Σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία διακόπηκε από εντάσεις και επεισόδια.

Η υπεράσπιση, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του κατηγορουμένου δημιουργούσε σοβαρά ερωτήματα για την ψυχική του κατάσταση.

Ο Κακαλέτρης επέμεινε ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει κανέναν και ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από λανθασμένους χειρισμούς του όπλου.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε. Η ετυμηγορία ήταν καταδίκη σε δύο φορές ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, καθώς και επιπλέον ποινή για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ένα έγκλημα που δεν ξεχάστηκε ποτέ



Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το διπλό φονικό της Σπάρτης εξακολουθεί να προκαλεί ανατριχίλα. Όχι μόνο για τη βία που εκδηλώθηκε μέσα σε έναν χώρο εκπαίδευσης, αλλά και γιατί ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο πώς τα προειδοποιητικά σημάδια μπορούν να αγνοηθούν μέχρι να είναι πλέον αργά.

Η υπόθεση του Παναγιώτη Κακαλέτρη παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο σκοτεινές και αδιανόητες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής εγκληματικής ιστορίας.