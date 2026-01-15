Η Εκκλησία μπαίνει στα... charts: Το «Άγιο» κλαρίνο της Ηπείρου στο ψηφιακό της ντεμπούτο

Αν νομίζατε ότι η εμπλοκή της Εκκλησίας με τη μουσική σταματά στα αναλόγια των ναών, το Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble ήρθε για να σας αλλάξει γνώμη.

Σε μια κίνηση που παντρεύει την πνευματικότητα με την τεχνολογία, η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών παρουσιάζουν τον πρώτο τους δίσκο, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση μπορεί να είναι εξαιρετικά... trendy.

Μελωδίες με ψηφιακή υπογραφή



Από σήμερα, 15 Ιανουαρίου, ο δίσκος είναι διαθέσιμος σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες (Spotify, YouTube, Apple Music). Δεν πρόκειται για μια απλή ηχογράφηση, αλλά για το αποτέλεσμα ενός καινοτόμου προγράμματος που «ευλόγησαν» από την πρώτη στιγμή ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος και ο Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», Κωνσταντίνος Δήμτσας.

Στόχος: Να μην αφήσουν τη σκόνη του χρόνου να καλύψει τους θησαυρούς της Ηπείρου, αλλά να τους δώσουν τη λάμψη που τους αξίζει στον 21ο αιώνα.

Χρήστος Μπόνης

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος και ο Βασίλης Κώστας, επικεφαλής του προγράμματος παρέδωσαν τον πρώτο δίσκο στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα, Γενικό Διευθυντή του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». «Με συγκινεί ιδιαίτερα σε μια εποχή σαν την δική μας, που όλοι ξέρουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες, να υπάρχουν παιδιά που καλλιεργούν τέτοιες προσπάθειες, να υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για αυτή την καλλιέργεια. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η Μητρόπολη Ιωαννίνων και η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στηρίζουν και αγκαλιάζουν αυτό το εγχείρημα. Επιθυμία μας αυτά τα τραγούδια, αυτή η μουσική να μεταδοθεί σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Κλαρίνο, κανονάκι και... Google Maps

Το «θαύμα» αυτού του σχήματος κρύβεται στους ανθρώπους του. Νέοι μουσικοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας —από την Αθήνα και την Πάτρα μέχρι τις Σέρρες και την Άρτα— γίνονται μια γροθιά, διανύοντας κάθε εβδομάδα εκατοντάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στα Γιάννενα.

Υπό την καλλιτεχνική μπαγκέτα του δεξιοτέχνη στο κανονάκι, Θωμά Κωνσταντίνου, το Ensemble κατάφερε να μετατρέψει τη μελέτη σε τέχνη. Μετά από εμβληματικές εμφανίσεις στο Ηρώδειο και τη Δωδώνη, το σχήμα «κλείνει» τον ήχο του σε έναν ψηφιακό δίσκο που μυρίζει θυμάρι, Ήπειρο και φρεσκάδα.

Γιατί αυτός ο δίσκος είναι «must-listen»;



Γιατί καταρρίπτει τα στερεότυπα. Δείχνει ότι η Εκκλησία μπορεί να είναι πρωτοπόρος στη διάσωση του πολιτισμού, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της εποχής μας. Οι ενορχηστρώσεις είναι δυναμικές, ο ήχος καθαρός και η διάθεση εξωστρεφής.

Είναι η απόδειξη ότι όταν το κλαρίνο συναντά την πίστη και το μεράκι των νέων, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι... αποκαλυπτικό.

Πάρτε μια γεύση από το promo βίντεο: