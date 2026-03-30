Η εκλογολογία εγκλωβίζει την κυβέρνηση:Οι εισηγήσεις, η αγωνία των «γαλάζιων» και η γραμμή Μητσοτάκη

Οι δυσβαστάχτες οικονομικές παρενέργειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στο εσωτερικό σε συνδυασμό μάλιστα με το άδηλο ακόμη της χρονικής διάρκειας των εχθροπραξιών, η αναζωπύρωση υποθέσεων, όπως οι υποκλοπες και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η αισθητή βελτίωση της δημοσκοπικής εικόνας της Νέας Δημοκρατίας εξ αιτίας των χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο γεωπολιτικό και όχι μόνο πεδίο μετά την έναρξη των επιχειρήσεων στον Περσικό Κόλπο έχουν αναθερμάνει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο FLASH τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρωθυπουργός έχει γίνει δέκτης εισηγήσεων τόσο από στενούς του συνεργάτες, όσο και από πρωτοκλασάτα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να εγκαταλείψει το χρονοδιάγραμμα, που θέλει το εκλογικό ραντεβού την Άνοιξη του 2027 και μικρύνει τον εκλογικό ορίζοντα.

Για την ώρα τουλάχιστον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φαίνεται να συγκινείται ιδιαίτερα από τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Μάλιστα, στενοί του συνεργάτες μεταδίδουν ότι…ξεκόβει εν τη γενέσει της την εν λόγω κουβέντα τονίζοντας ότι εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενδεχόμενες εκλογές θα προκαλούσαν αχρείαστη, όσο και επικίνδυνη αβεβαιότητα. Έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης επισημαίνει, δε, ότι δεν μπορείς να εμφανίζεις εαυτόν ως τον θεματοφύλακα της πολιτικής σταθερότητας και την ίδια ώρα να ρισκάρεις να μπει η χώρα σε μία περίοδο πολιτικών αναταράξεων μόνο και μόνο για να κεφαλαιοποιήσεις ένα προφανές δημοσκοπικό πλεονέκτημα.

Οι δυο εισηγήσεις για κάλπες και η αγωνία των «γαλάζιων»

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση περί πρόωρων εκλογών έχει καταστεί κυρίαρχο θέμα στο γαλάζιο «οικοσύστημα», μεταξύ Υπουργών, βουλευτών και πολιτευτών. Ορισμένοι προτείνουν άμεση προσφυγή σε εκλογές, προκειμένου μεταξύ άλλων να απεγκλωβιστεί η κυβέρνηση από τον κλοιό των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητήματα, που επιχειρεί να επιβάλει στην πολιτική ατζέντα η αντιπολίτευση. Άλλοι εισηγούνται εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ώστε με νωπές τις θετικές οικονομικές εξαγγελίες να μη χρειαστεί να περάσει ένας δύσκολος, όπως προδιαγράφεται χειμώνας.

Σε όλα τα παραπάνω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι προβάλλει και το επιχείρημα των ελάχιστων δυνατών οικονομικών αναταράξεων. Εξηγεί, δηλαδή, ότι ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές θα διέκοπταν την ομαλή ολοκλήρωση των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης - η ισχύς του εκπνέει στις 31 Αυγούστου – έως το τέλος του έτους, βασικό προαπαιτούμενο για να εκταμιευθεί η δόση των 3,8 δις ευρώ.

Όπως, εξάλλου, είχε αποκαλύψει την προηγούμενη Παρασκευή ο FLASH, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τους Υπουργούς του ότι τυχόν απώλεια οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης από έναν Υπουργό θα σημάνει αυτομάτως και την παραίτηση του για να υπογραμμίσει την απόλυτη κρισιμότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος