Η έκπληξη των GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας μειώνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού

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Τα φάρμακα GLP-1 έχουν ήδη αλλάξει τα δεδομένα στη θεραπεία της παχυσαρκίας και του διαβήτη. Τώρα, μια νέα μεγάλη μελέτη ανοίγει τη συζήτηση για έναν ακόμη πιθανό ρόλο τους: την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), δείχνουν ότι γυναίκες που λάμβαναν φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά διάγνωσης καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με όσες δεν ακολουθούσαν τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Αν και οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται ακόμη για απόδειξη αιτιώδους σχέσης, τα αποτελέσματα θεωρούνται αρκετά ενθαρρυντικά ώστε να δρομολογηθούν μεγαλύτερες κλινικές μελέτες.

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Τι έδειξε η έρευνα



Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση 111.646 γυναικών ηλικίας από 45 έως 80 ετών, όλες με δείκτη μάζας σώματος (BMI) 25 ή υψηλότερο, δηλαδή υπέρβαρες ή παχύσαρκες.

Οι ερευνητές εξέτασαν ιατρικά δεδομένα από γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο μαστού μεταξύ 2022 και 2025.

Από το σύνολο των συμμετεχουσών:

15.264 γυναίκες λάμβαναν φάρμακα GLP-1

96.382 γυναίκες δεν είχαν λάβει τη συγκεκριμένη θεραπεία

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Στη συνολική ανάλυση, οι γυναίκες που λάμβαναν GLP-1 εμφάνισαν 35,1% χαμηλότερη πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου του μαστού. Ακόμη και όταν οι ερευνητές συνέκριναν γυναίκες με σχεδόν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά – ηλικία, σωματικό βάρος, φυλή, πυκνότητα μαστού και διαβητική κατάσταση – η μείωση του κινδύνου παρέμεινε σημαντική, φτάνοντας το 30,5%.

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Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό;



Η σχέση ανάμεσα στην παχυσαρκία και τον καρκίνο του μαστού είναι γνωστή εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση.

Το αυξημένο σωματικό βάρος συνδέεται με ορμονικές μεταβολές, μεταβολικές διαταραχές και χρόνια φλεγμονή, παράγοντες που μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη κακοήθειας.

Τα φάρμακα GLP-1 συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, αλλά φαίνεται ότι η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο στη ζυγαριά.

Ο ρόλος της φλεγμονής

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της έρευνας αφορά τη χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή, μια κατάσταση που οι επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να συμμετέχει στην ανάπτυξη πολλών μορφών καρκίνου.

Τα GLP-1 φαίνεται να μειώνουν τους δείκτες συστηματικής φλεγμονής μέσω διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς ερευνητές στην υπόθεση ότι τα φάρμακα αυτά ίσως προσφέρουν προστατευτική δράση πέρα από την απώλεια βάρους.

Με απλά λόγια, δεν αποκλείεται το όφελος να οφείλεται τόσο στη μείωση των κιλών όσο και σε ευρύτερες μεταβολικές αλλαγές που προκαλούν στον οργανισμό.

Οι ειδικοί κρατούν μικρό καλάθι



Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες αποφεύγουν τα βιαστικά συμπεράσματα.

Η επικεφαλής της μελέτης, καθηγήτρια Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας, Elizabeth McDonald, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης.

Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα κατέγραψε μια συσχέτιση, χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι τα φάρμακα ήταν η άμεση αιτία της μείωσης του κινδύνου.

Επιπλέον, δεν εξετάστηκαν παράγοντες όπως:



το είδος του φαρμάκου GLP-1,

η διάρκεια της θεραπείας,

το γενετικό ιστορικό των γυναικών,

το στάδιο ή ο τύπος του καρκίνου.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα.

Το επόμενο μεγάλο βήμα

Τα ευρήματα, ωστόσο, θεωρούνται αρκετά σημαντικά ώστε να περάσουν στο επόμενο στάδιο της έρευνας.

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν ήδη πολυκεντρικές κλινικές δοκιμές που θα εξετάσουν αν τα φάρμακα GLP-1 μπορούν πραγματικά να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες υψηλού κινδύνου ή ακόμη και σε γυναίκες που έχουν ήδη νοσήσει στο παρελθόν.

Αυτές οι μελέτες θεωρούνται το «χρυσό πρότυπο» της ιατρικής έρευνας και θα μπορέσουν να δώσουν πιο ασφαλείς απαντήσεις.

Από τη θεραπεία στην πρόληψη;



Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη έχει πετύχει σημαντική πρόοδο στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, αυξάνοντας θεαματικά τα ποσοστά επιβίωσης.

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η πρόληψη.

Και αν τα φάρμακα που σχεδιάστηκαν αρχικά για τον διαβήτη και την παχυσαρκία αποδειχθεί ότι μπορούν να συμβάλουν και στη μείωση του κινδύνου καρκίνου, τότε ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις της σύγχρονης ογκολογίας.

Για την ώρα, οι ειδικοί είναι προσεκτικοί. Όμως το μήνυμα της νέας μελέτης είναι σαφές: τα GLP-1 μπορεί να κρύβουν πολύ περισσότερα οφέλη από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ