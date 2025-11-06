Η έκπληξη του Άδωνι Γεωργιάδη στην ΠΟΕΔΗΝ: Τους κέρασε γλυκά για τα γενέθλιά του

Σε μια ιδιαίτερη για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας και συγκέντρωση που κατέληξε στο Υπουργείο Υγείας.

Σήμερα, Πέμπτη 6/11, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει γενέθλια. Ο υπουργός, που κλείνει τα 53, δεν έδειξε να χάνει την γιορτινή διάθεση της ημέρας από την κινητοποίηση των υγειονομικών, που έγινε στο πλαίσιο καλέσματος της ΠΟΕΔΗΝ, με κύρια αιτήματα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο υπουργός. Όπως έκανε γνωστό σε ανάρτησή του στο Χ, μετά τη λήξη της συγκέντρωσης πήγε στα γραφεία της ΠΟΕΔΗΝ, τους κέρασε γλυκά και έκαναν κουβέντα «για όλα τους τα αιτήματα».

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε: «Σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ είχε απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάτω από το γραφείο μου στο Υπουργείο Υγείας. Μετά την λήξη της συγκέντρωσης αποφάσισα -και λόγω των γενεθλίων μου- να τους κάνω μία έκπληξη. Πήγα εγώ στο γραφείο τους, τους κέρασα γλυκά και μιλήσαμε διεξοδικά για όλα τους τα αιτήματα. Παρά την εικόνα που καλλιεργούν κάποιοι εγώ δεν αντιδικώ αλλά συνεργάζομαι με τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία. Τους ευχαριστώ πολύ για τις ευχές τους».

Αρκετές ώρες νωρίτερα, με μια άλλη ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημερινή μέρα, λέγοντας πως γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1972. Είπε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γονείς ττου για τις αρχές που έδωσαν στον ίδιο και στα αδέρφια του, τις οποίες προσπαθεί ο ίδιος να τις μεταλαμπαδεύσει στα δικά του παιδιά.

«Η ζωή είναι όμορφη και περνάει γρήγορα, ας μήν αφήνουμε καμμία μέρα να περνάει χαμένη χωρίς να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και χωρίς να φροντίζουμε αυτούς που αγαπάμε. Σας ευχαριστώ όλους για τις Ευχές σας! Να μας δίνει ο Θεός Υγεία αυτό μετράει περισσότερο από όλα», τόνισε.