Η εκθαμβωτική Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει πως έγινε φίλαθλος της Άρσεναλ: «Βόρειο Λονδίνο για πάντα»

Η Αν Χάθαγουεϊ είναι μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς μας, αλλά και μια από τις ομορφότερες γυναίκες στον κόσμο, η οποία μπορεί να δηλώνει φαν του ποδοσφαίρου, όμως δηλώνει ακόμα μεγαλύτερη φαν της Άρσεναλ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη της για τους «κανονιέρηδες», αντιθέτως παρόλο που βρίσκεται σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο, σε μια χώρα που, ειδικά το κοινό της, δεν γνωρίζει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ιδιαίτερα, η ίδια εκφράζει πολύ συχνά την αγάπη της για την ομάδα. Μάλιστα η ίδια βρέθηκε στο Λονδίνο στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Devil Wears Prada 2» και εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μια φανέλα της Άρσεναλ στον ώμο.

Επίσης στην συνέχεια μιλώντας σε μια flash interview, ρωτήθηκε από την δημοσιογράφο αν κατακτήσει φέτος η ομάδα της το πρωτάθλημα με την ίδια να απαντάει με χαμόγελο: «Το καλό που τους θέλω, το πιστεύω».

Πρόσφατα η ηθοποιός που ψηφίστηκε ως η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο από το περιοδικό People, μίλησε στο BBC για τις ταινίες που ετοιμάζει και ρωτήθηκε πως γεννήθηκε αυτή η αγάπη για την Άρσεναλ, με την ίδια να λέει πως ο πατέρας της ήταν η αιτία που δέθηκε τόσο πολύ με τους Λονδρέζους την χρονιά του αήττητου πρωταθλήματος και από τότε... κόλλησε.

«Τότε ήταν η ομάδα των Invincibles, και υπήρχε στην ομάδα, ίσως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, ο Τιερί Ανρί. Ο πατέρας μου παρακολουθούσε τους αγώνες της ομάδας και είχε πεί "αυτό ήταν είμαι πλέον οπαδός της Άρσεναλ". Και όταν κάποιος από την οικογένειά σου υποστηρίζει μια ομάδα, όλη η οικογένεια ακολουθεί», ανέφερε αρχικά και στην συνέχεια μίλησε για την φετινή Premier League τονίζοντας: «Έχουμε φανταστική ομάδα, αν κάποια ομάδα μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα είναι αυτά τα παιδία» ενώ έκλεισε την κουβέντα της με ένα μια φράση που λένε οι οπαδοί των κανονιέρηδων που λέει «North London forever, whatever the weather» δείχνοντας πόσο παθιασμένη είναι με τους κόκκινους του Λονδίνου.