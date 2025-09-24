Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 ετοιμάζεται

Η πολυαναμενόμενη Έκθεση Μοτοσυκλέτας είναι ξανά γεγονός και υπόσχεται πέντε ημέρες δράσης, αδρεναλίνης και μοτοσυκλετιστικού πάθους! Από 1 έως 5 Απριλίου 2026, το εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για όλους τους φίλους των δύο τροχών.

Τι θα συναντήσεις στην Έκθεση:

• Μεγάλες εταιρείες με εκρηκτικές παρουσίες και εντυπωσιακά περίπτερα.

• Πανελλαδικές πρεμιέρες & παρουσίαση των πιο πολυαναμενόμενων νέων

μοντέλων.

• Τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε εξοπλισμό, ασφάλεια και ένδυση.

• Test rides που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη.

• Συναρπαστικά events & happenings που θα μείνουν αξέχαστα.

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι η εμπειρία που θα σε κάνει να νιώσεις ξανά τον παλμό, τη δύναμη και το πάθος της μοτοσυκλέτας. Είναι το ραντεβού που κανείς δεν πρέπει να χάσει.

Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 Metropolitan Expo

Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00

Σάββατο 4 Απριλίου 2026: 10:00 – 21:00

Κυριακή 5 Απριλίου 2026: 10:00 – 21:00