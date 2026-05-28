«Η ΕΛ.Α.Σ. συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία»: Το βίντεο Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος

Ένα σύντομο βίντεο λίγων δευτερολέπτων από τις στιγμές που έζησαν όσοι παρευρέθηκαν στο Θησείο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αναρτήθηκε από την επίσημη σελίδα του κόμματος το πρωί της Πέμπτης (28/5).

Στα πλάνα φαίνεται το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο αλλά και κομμάτια από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τις αρχικές προτάσεις του φορέα «για μια Ελλάδα που προασπίζει αποτελεσματικά την κυριαρχία της, κάνοντας ξανά το όνομά της στον κόσμο συνώνυμο της ειρήνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.