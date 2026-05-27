Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα: Μια επιστροφή γεμάτη σύμβολα και αναπάντητα ερωτήματα

Η χθεσινή βραδιά στο Θησείο δεν ήταν απλώς μια πολιτική συγκέντρωση· ήταν ένα προσεκτικά σκηνοθετημένο «restart» με φόντο την Ακρόπολη. Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε επίσημα στην κεντρική πολιτική σκηνή, παρουσιάζοντας την ΕΛ.Α.Σ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη .

Με μια σημειολογία που «έκλεινε το μάτι» στις ιστορικές μνήμες της προοδευτικής παράταξης και μια αισθητική που παρέπεμπε σε μεγάλες διοργανώσεις, ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ και να δηλώσει παρών για τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Τι αλλάζει στο γήπεδο των δημοσκοπήσεων;



Η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. ανακατεύει βίαια την πολιτική τράπουλα, ειδικά στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Οι πρώτες σφυγμομετρήσεις δείχνουν το νέο κόμμα να μπορεί να πλασαριστεί ακόμα και στη δεύτερη θέση, σε απόσταση αναπνοής από το ΠΑΣΟΚ. Η δυναμική αυτή επιβεβαιώνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων, που είχε εγκλωβιστεί στην αποχή ή στην απογοήτευση, αναζητούσε έναν γνώριμο πόλο αναφοράς.

Ο Τσίπρας δείχνει να διεμβολίζει τόσο την εκλογική βάση του μεταλλαγμένου ΣΥΡΙΖΑ όσο και τις δεξαμενές των αναποφάσιστων, μετατρέποντας τη μάχη για την κυριαρχία στον προοδευτικό χώρο σε ντέρμπι για δύο.

Τι είδαμε χθες: Η δύναμη της εικόνας



Στο Θησείο είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα μεστό και απαλλαγμένο από τα «βαρίδια» των εσωκομματικών συγκρούσεων του πρόσφατου παρελθόντος. Η παρουσίαση των επτά δεσμεύσεων(ακρίβεια, κράτος δικαίου, κοινωνικό κράτος) αποτέλεσε μια προσπάθεια να μιλήσει απευθείας στην καθημερινότητα του πολίτη, αφήνοντας πίσω τη στείρα καταγγελία.

Στην εξέδρα και στις πρώτες σειρές είδαμε ένα ιδιότυπο «μωσαϊκό» προσωπικοτήτων — από ανεξάρτητους βουλευτές (Λινού, Σαρακιώτης) και ιστορικά στελέχη, μέχρι στελέχη που αποχώρησαν πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά.

Η παρουσίαση από τους ηθοποιούς Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιο Χειλάκη, σε συνδυασμό με τη μουσική υπόκρουση του Σταμάτη Κραουνάκη, έδωσε το στίγμα μιας «συμπαράταξης» που θέλει να ξεπεράσει τα στενά κομματικά όρια.

Τι δεν είδαμε και δεν ακούσαμε: Οι μεγάλες αμφιβολίες

Πίσω όμως από τα λαμπερά φώτα και τα συνθήματα, η χθεσινή εκδήλωση άφησε σοβαρά κενά, ικανά να τροφοδοτήσουν έντονο σκεπτικισμό.

Το μεγάλο παράδοξο της βραδιάς ήταν η απουσία της αυτοκριτικής. Ακούσαμε για τις «κατακτήσεις του χθες» και την κληρονομιά των προοδευτικών κινημάτων, αλλά δεν ακούσαμε ούτε μια λέξη για τα λάθη που οδήγησαν στην κατάρρευση και τη διάσπαση του προηγούμενου εγχειρήματος.

Η ΕΛ.Α.Σ. ευαγγελίζεται την «αλλαγή πολιτικής», ωστόσο η στελέχωσή της από πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί με τη διακυβέρνηση 2015-2019 γεννά το ερώτημα: Πρόκειται για μια πραγματικά νέα αρχή ή για μια ανακύκλωση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ υπό νέο μανδύα;

Επιπλέον, το οικονομικό πρόγραμμα παρέμεινε σε επίπεδο γενικών τίτλων. Σε μια περίοδο που η κοινωνία απαιτεί ρεαλιστικές και κοστολογημένες λύσεις για την ακρίβεια, οι γενικόλογες υποσχέσεις για «δίκαιη ανάπτυξη» δεν αρκούν για να κάμψουν τις αμφιβολίες.



Ο Αλέξης Τσίπρας πέτυχε τον πρώτο του στόχο: να προκαλέσει πολιτικό θόρυβο Το αν η ΕΛ.Α.Σ. θα εξελιχθεί σε ένα πλειοψηφικό ρεύμα εξουσίας ή αν θα εγκλωβιστεί στις παθογένειες του παρελθόντος, θα κριθεί από το αν οι απαντήσεις που θα δώσει στο εξής θα είναι εξίσου ισχυρές με τη χθεσινή του εικόνα.