Η ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα: «Σκιώδης κυβέρνηση» μετά το Θησείο - Κύμα φυγής στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Η ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί, πλέον, μια πραγματικότητα για το πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν έτοιμος από καιρό. Μπορεί η επιλογή του χώρου να έγινε, προσφάτως, αλλά ο τίτλος του κόμματος, αποφασίστηκε από τον ίδιο, δυο μήνες, πριν, περίπου.

Όταν ο πρώην πρωθυπουργός δεχόταν σχετικές εισηγήσεις που δεν ήταν και λίγες. Κάποιες πιο «ριζοσπαστικές», άλλες περισσότερο «σοσιαλιστικές» και μερικές πιο «πατριωτικές». Όλες οι περιπτώσεις εκτός εξαιρέσεων, συνέδεαν τρεις ή περισσότερες λέξεις, δημιουργώντας έναν ενιαίο τίτλο, δηλωτικό του ιδεολογικού προγράμματος.



Τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξης Τσίπρας έγιναν στο Θησείο, με τον πρώην πρωθυπουργό να παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση του ονόματος έγινε με συμβολικό τρόπο, καθώς ένα μικρό κορίτσι ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το διάβασε μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος. Πριν από την ανακοίνωση προβλήθηκε βίντεο με πολίτες να αποκαλύπτουν σταδιακά το όνομα του κόμματος, υπό τη μουσική του Σταμάτης Κραουνάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας, επέλεξε τελικά, την ΕΛ.Α.Σ., επειδή «για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας και αυτά μας ενδιαφέρουν. Αριστερή, γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής Δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και Συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευτεί σε αυτή τη γραμμή. Δουλεύουμε για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό τον πατριωτισμό να τον οικειοποιείται η δεξιά». Το αποκάλυψε η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος, σε χθεσινή της συνέντευξη στο Action 24.

Eτοιμάζει «σκιώδη κυβέρνηση»



Ούτε, όμως, η επιλογή του τίτλου ούτε η διαδικασία για τη συγκρότηση των πρώτων μορφών του κόμματος ήταν εύκολη. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που προσπαθούσαν να πείσουν τον Αλέξη Τσίπρα να αποσύρει την απόφαση του, περί παραιτήσεων των βουλευτών ή ακόμη και τη συνεργασία με άλλα κόμματα. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έκανε ποτέ πίσω. Και, όπως, σημειώνουν, στενοί του συνεργάτες, επιμένει μετ’ επιτάσεως «και θα συνεχίσει να επιμένει μέχρι το τέλος».

Όπως εύκολη δεν ήταν και η επιλογή των πρώτων προσώπων. Η Διοικούσα Επιτροπή, δεν έχει λάβει ακόμη μορφή. Και αυτό, όχι επειδή επικράτησε κάποια καθυστέρηση αλλά γιατί ο πρώην πρωθυπουργός λέγεται, πως αυτή τη φορά θέλει να επιλέξει απολύτως προσωπικά τους συντελεστές και την πρώτη «σκιώδη κυβέρνηση». Κάτι που θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Το ίδιο, περίπου θα συμβεί και με τους νυν βουλευτές, αρκετοί εκ των οποίων θα ήθελαν να συμβεί από σήμερα το πρωί. Αλλά ο «πολιτικός τουρισμός» είναι κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό από τον πρώην πρωθυπουργό.

Το ζητούμενο, πλέον, δεν είναι η επόμενη ημέρα. Αλλά η δημιουργία ενός συγκεκριμένου σχήματος, οργάνων, δομών και πρωταγωνιστών που θα αναλάβουν ως τομεάρχες που θα αποτελέσουν και τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν το κόμμα στις συνεντεύξεις.

Δραματικές εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Η αναγγελία της ΕΛ.Α.Σ., αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στα κόμματα της αριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να υπάρξει κύμα παραιτήσεων αλλά και εγγράφων στο νέο κόμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες έξι βουλευτές της Νέας Αριστεράς πρόκειται να ανεξαρτητοποιηθούν εντός της εβδομάδος, δημιουργώντας την πρώτη άτυπη κοινοβουλευτική μαγιά του νέου κόμματος. Δεν θα λειτουργήσει, όμως, σε καμία περίπτωση ως ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα εντός της Βουλής. Εξάλλου κάτι τέτοιο το αρνείται απολύτως ο Αλέξης Τσίπρας. Θρυλείται, μάλιστα, πως δεν θα γίνουν δεκτοί όλοι.

Την ίδια στιγμή, στην Κουμουνδούρου προετοιμάζονται για εμφύλιο πόλεμο. Έχει ήδη προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για τις 4 Ιουνίου που μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το θέμα της πρόσφατης διαγραφής του Παύλου Πολάκη. Και για τις 6 Ιουνίου, συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Κάποιοι εκτιμούν πως μπορεί να μη είναι η «τελευταία» αλλά σίγουρα θα είναι «ιστορική». Καθώς όλοι διακρίνουν ένα κύμα φυγής που θα εμφανιστεί τις επόμενες ημέρες. Δεν αποκλείεται να τεθεί και θέμα συνέχισης της λειτουργίας αλλά το πιθανότερο θα είναι η συνέχιση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές.



Πάντως κάποιοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο των προεκλογικών συνεργασιών με άλλα κόμματα του αριστερού χώρου. Εκτός αν ο Γιάνης Βαρουφάκης επιλέξει να συνεργαστεί με τη Νέα Αριστερά…