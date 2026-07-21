Η ΕΛΑΣ απαντά σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο

Στην αντεπίθεση πέρασε η ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά την κριτική ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη στάση της στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα καταργήσει τα ιδρύματα, επικαλούμενη ασφάλεια δικαίου, αλλά δεσμεύτηκε για ριζική αλλαγή του νόμου Πιερρακάκη.

Μιλώντας στον Παραπολιτικά 90,1, η Λαλιώτου υποστήριξε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια «δεν θα ήταν η επιλογή μας, εάν ήμασταν κυβέρνηση», σπεύδοντας όμως να προσθέσει ότι «τα ιδρύματα αυτά έχουν νομοθετηθεί και λειτουργούν». Σημείωσε πως χιλιάδες φοιτητές έχουν ήδη επενδύσει στη φοίτησή τους και η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου τους.

Η τομεάρχης Παιδείας ξεκαθάρισε ότι μια κυβέρνηση ΕΛΑΣ θα προχωρήσει σε ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε τα μη κρατικά ιδρύματα να λειτουργούν με «εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια» και όρους ισονομίας με τα δημόσια πανεπιστήμια.

Σημειώνεται πως ο Νίκος Παππάς μιλώντας στο Action24 είχε αφήσει αιχμές για την απόφαση της ΕΛΑΣ υπενθυμίζοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ όταν το κόμμα έλαβε συνεδριακή απόφαση με την οποία εξέφραζε την αντίθεσή του στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.