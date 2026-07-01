Η ΕΛΑΣ καταδικάζει τις επιθέσεις στα στελέχη της ΝΔ: «Οι δράστες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»

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Απερίφραστα καταδικάζει η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 ιουλίου.

Σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ καταδικάζει «την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη». Παράλληλα, καλεί σε κορύφωση των αστυνομικών ερευνών προκειμένου οι δράστες να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη.»