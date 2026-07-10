Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα χαρακτηρίζει «σημαντική εξέλιξη» τις συλλήψεις για Marfin-«Καμία σκιά ατιμωρησίας»

Για «σημαντική εξέλιξη» στην κατεύθυνση της «αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης» προς τις οικογένειες των θυμάτων και την κοινωνία χαρακτήρισε η ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τις συλλήψεις που έγιναν για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Marfin το 2010 και στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα πριν από μερικές ημέρες.

«Οι σημερινές εξελίξεις στην έρευνα για τις δολοφονίες των εργαζομένων στη Marfin, της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της Παρασκευής Ζούλιας και του Επαμεινώνδα Τσάκαλη, καθώς και της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης. Είναι μια ελπίδα πρώτα απ’ όλα για τις οικογένειες των θυμάτων, που επί χρόνια περιμένουν δικαίωση, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία», τονίζει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους απαιτεί να μην υπάρξει καμία σκιά ατιμωρησίας. Σε μια δημοκρατική πολιτεία, κάθε εγκληματική πράξη και κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας οφείλει να διερευνάται σε βάθος και να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και η εμπέδωση μιας δημοκρατίας που απορρίπτει τη βία από όπου κι αν προέρχεται αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας».