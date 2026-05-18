Η Ελένη Αυλωνίτου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ - «Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα»

Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Ελένη Αυλωνίτου, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική διαδρομή άνω των τριών δεκαετιών στο κόμμα. Όπως είχε αποκαλύψει ο FLASH, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής έστειλε την παραίτηση της στην Κουμουνδούρου και πλέον με τη σημερινή δήλωσή της αποτελεί και επίσημα παρελθόν για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μέσα από μια συναισθηματικά φορτισμένη (γραπτή) δήλωση που κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην βουλευτής αναφέρεται στους αγώνες της για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, τονίζοντας πως η αποχώρησή της δεν σηματοδοτεί το τέλος της πολιτικής της δράσης αλλά ένα «νέο ξεκίνημα» με νέους αγώνες. Μάλιστα, τονίζει με νόημα πως «θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα», φράση που δίνει τροφή στα σενάρια για «συμπόρευση» με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ελένης Αυλωνίτου:



«Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στην Αριστερά και στο πεδίο των αγώνων για Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, βρίσκομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια. Φυσικά, οι αγώνες μου αυτοί δεν σταματάνε με την σημερινή μου παραίτηση από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από το ίδιο το κόμμα, που υπηρέτησα με αυταπάρνηση πάνω από τρεις δεκαετίες. Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου γιατί νοιώθω ότι το οφείλω στα νέα παιδιά, που ασφυκτιούν για τις συνθήκες ζωής που τους παραδίδουμε για να ζήσουν. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί.



Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους εσάς, που με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο μέσα στο κόμμα, όσο και μέσα στη κοινωνία. Θέλω να γνωρίζετε ότι έκανα πάντα ακόμα και περισσότερο από αυτά που μπορούσα για να σας υπηρετήσω, με γνώμονα τις δημοκρατικές μου αρχές και τη βαθιά μου αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μου, που διδάχθηκα από το σπίτι μου και τους δασκάλους μου.

Νέο ξεκίνημα λοιπόν νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!».