Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη απαντά για το πρόστιμο: «Για ένα ποτήρι κρασί χωρίς μηχανάκι για 30 μέρες»

Η τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη έκανε την πρώτη της δημόσια ανάρτηση μετά το πρόστιμο που έλαβε από την Τροχαία τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου, επισημαίνοντας στους ακολούθους της στο Instagram ότι «ο νόμος είναι ίδιος για όλους».

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, η 42χρονη σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της Τροχαίας ενώ οδηγούσε το μηχανάκι της στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, και η τραγουδίστρια εντοπίστηκε να έχει καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από ό,τι επιτρέπει ο νόμος για τους οδηγούς δίκυκλων, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για 60 ημέρες και να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ. Τα αποτελέσματα του αλκοτέστ είχαν δείξει αρχικά 0,15 και στη συνέχεια 0,10, ενώ το όριο για τα δίκυκλα είναι 0,10.

Στην ανάρτησή της, η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά:

«Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα.



Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες.



Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο.



Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».