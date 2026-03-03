Η Ελλάδα αφύπνισε την Ευρώπη: Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία στέλνουν πολεμικά στην Κύπρο

Η απόφαση της Αθήνας να συνδράμει αμυντικά τη Λευκωσία ενεργοποίησε τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να προχωρούν σε κινήσεις ενίσχυσης της παρουσίας τους στην Κύπρος.

Ήδη, οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται εν πλω, ενώ τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper έχουν αναπτυχθεί από χθες στην αεροπορική βάση «Α. Παπανδρέου». Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη δεύτερη διαδοχική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε κατά της βρετανικής βάσης της RAF στο Ακρωτήρι.

Γαλλική και γερμανική συνδρομή - Κίνηση και από το Λονδίνο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Euronews, το Παρίσι προτίθεται να αποστείλει φρεγάτα του γαλλικού στόλου στην Κύπρο, καθώς και αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα. Κυπριακές πηγές αναφέρουν ότι η γαλλική συμβολή θα εστιάσει στην ενίσχυση της άμυνας έναντι μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αξιοποιώντας σύγχρονα συστήματα της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, θετική εμφανίζεται και η γερμανική πλευρά ως προς την αποστολή πολεμικού πλοίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, την ώρα που στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται αντιδράσεις για τη στάση του Λονδίνου απέναντι στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι.

Το απόγευμα της Τρίτης, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αποστέλλει στην Κύπρο ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, καθώς και αντιτορπιλικό. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.