Η Ελλάδα χτίζει το δικό της διαστημικό μέλλον με επένδυση 350 εκατ. ευρώ

Το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα «HELLAS-SPACE 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη εθνική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στον διαστημικό τομέα. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA).

Βασικός στόχος του «HELLAS-SPACE 2.0» είναι η ενίσχυση των εθνικών διαστημικών υποδομών, η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας και η αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών της χώρας, από την Πολιτική Προστασία και την ασφάλεια έως τη γεωργία ακριβείας, τις μεταφορές και τη δημόσια διοίκηση.

Δορυφόροι νέας γενιάς για κρίσιμες αποστολές

Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη δορυφόρων πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας για την παραγωγή προηγμένων γεωχωρικών δεδομένων, αλλά και θερμικών δορυφόρων που θα χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, την περιβαλλοντική παρακολούθηση, τον έλεγχο των συνόρων και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα, περιλαμβάνεται η δημιουργία δορυφορικών συστημάτων συλλογής σημάτων (RF/SIGINT), τα οποία θα ενισχύσουν τις δυνατότητες επιτήρησης, ασφάλειας και προστασίας κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Ασφαλείς επικοινωνίες και εθνικές υποδομές

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά την ανάπτυξη ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών και υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης (PNT), μέσω νέων τερματικών συστημάτων και δεκτών «Galileo PRS» για δημόσιες και ιδιωτικές εφαρμογές.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ασφαλών υποδομών δεδομένων και εθνικού κόμβου διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών, ώστε οι υπηρεσίες του Δημοσίου να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα και εφαρμογές υψηλής ακρίβειας.

Καινοτομία και ελληνική διαστημική βιομηχανία

Το HELLAS-SPACE 2.0 δεν περιορίζεται στις διαστημικές υποδομές. Περιλαμβάνει πρόγραμμα διαστημικής καινοτομίας και δοκιμών νέων τεχνολογιών, με στόχο την ωρίμανση ελληνικών εφαρμογών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, ενισχύει την ελληνική διαστημική βιομηχανία, την έρευνα και το ανθρώπινο δυναμικό, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ κράτους, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εθνικό διαστημικό οικοσύστημα.

Χρονοδιάγραμμα έως το 2030

Η διάρκεια του προγράμματος υπολογίζεται σε περισσότερο από 36 μήνες, με έναρξη των βασικών διαγωνισμών από το τελευταίο τρίμηνο του 2026 και σταδιακή υλοποίηση έως το τέλος του 2029, με δυνατότητα επέκτασης έως το 2030. Οι περισσότερες προκηρύξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών της «ESA», ενώ βασική προϋπόθεση αποτελεί η ισχυρή ελληνική συμμετοχή, με στόχο ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας άνω του 50% στα περισσότερα έργα.

Στόχος η ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στο Διάστημα

Με το «HELLAS-SPACE 2.0», η κυβέρνηση φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και διεθνές διαστημικό οικοσύστημα, αξιοποιώντας τις διαστημικές τεχνολογίες για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της τεχνολογικής καινοτομίας. Το πρόγραμμα αποτελεί τον βασικό πυλώνα της νέας Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα και τη μεγαλύτερη έως σήμερα επένδυση της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα.