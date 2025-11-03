«Η Ελλάδα έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη»: Τι ανακοίνωσε ο υπουργός για ΕΥΔΑΠ και τιμολόγια

Μετά από δύο χρόνια στασιμότητας, τα έργα ύδρευσης παίρνουν ξανά μπροστά. Όπως εξήγησε ο αρμόδιος υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο ERTnews «οι άδειες μεταβιβάστηκαν και οι δύο πλευρές δείχνουν πρόθεση επίλυσης των εκκρεμοτήτων», σημειώνοντας ότι υπάρχει πλέον σαφής πρόοδος.

Έργα ύδρευσης 2,5 δισ. ευρώ – Χρηματοδότηση και επεκτάσει

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, διευκρινίζοντας πως: 1 δισ. ευρώ προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 250 εκατ. ευρώ από την ΕΤΑΑ, ενώ τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από ίδια κεφάλαια της ΕΥΔΑΠ, η οποία –όπως είπε– διαθέτει «μηδενικό δανεισμό».

Ερωτηθείς για ενδεχόμενες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, απάντησε ότι αναμένεται η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής, αλλά διαβεβαίωσε με έμφαση: «Η Ελλάδα έχει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό στην Ευρώπη – και θα παραμείνει έτσι».

Συνενώσεις οργανισμών και επέκταση της ΕΥΔΑΠ

Στο πλαίσιο εξορθολογισμού του συστήματος, ανακοίνωσε συνενώσεις 50 τοπικών οργανισμών ύδρευσης και επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ σε Χαλκιδική, Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα.

«Σήμερα λειτουργούν 750 πάροχοι νερού στη χώρα. Πρέπει να νοικοκυρέψουμε το σύστημα», τόνισε, προσθέτοντας πως στόχος είναι η δημιουργία ενιαίου φορέα για ύδρευση και άρδευση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «στην Ελλάδα χάνεται το 50% του νερού λόγω κακής διαχείρισης».

Ενέργεια και τιμές ρεύματος

Για το ηλεκτρικό ρεύμα, ο υπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καταλαμβάνοντας την 10η θέση με τη φθηνότερη τιμή στην Ευρώπη.

«Η αύξηση στη χονδρική τον Οκτώβριο έφτασε το 20%, αλλά απορροφήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους παρόχους, με αποτέλεσμα η αύξηση στη λιανική να περιοριστεί στο 7,1%», δήλωσε.

Προς τη Σύνοδο των Βρυξελλών – Οι ελληνικές θέσεις

Ενόψει της Συνόδου Υπουργών Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες, τόνισε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει τους ευρωπαϊκούς στόχους για μείωση εκπομπών αερίων έως το 2040, ωστόσο θα ζητήσει ευελιξίες και ρήτρα αναθεώρησης.

«Είμαστε υπέρ της μείωσης, αλλά δεν θα βάλουμε τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους. Θέλουμε ρεαλισμό και προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά», κατέληξε.