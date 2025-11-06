Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Hellenic Energy, Εnergean και Exxon Mobil για σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο

Μια νέα σελίδα ανοίγει για τον ενεργειακό χάρτη της χώρας, καθώς στο περιθώριο του Συνεδρίου Διατλαντικής Συνεργασίας στο Ζάππειο υπογράφηκε ιστορική συμφωνία μεταξύ της κοινοπραξίας Energean – HelleniQ Energy και του αμερικανικού κολοσσού ExxonMobil, που αφορά τις σεισμικές έρευνες στο οικόπεδο 2 του Ιονίου.

Το Block 2, το οποίο διαχειρίζεται η Energean σε συνεργασία με τη HelleniQ Energy, εκτιμάται –σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα από την ανάλυση των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών– ότι μπορεί να «κρύβει» έως και 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, προσδίδοντας στρατηγική σημασία στην περιοχή.

Πρόσφατα, το οικόπεδο δυτικά της Κέρκυρας έλαβε παράταση ενός έτους από την ΕΔΕΥΕΠ για την τελική επενδυτική απόφαση σχετικά με την πρώτη ερευνητική γεώτρηση, ενώ το σχήμα παραμένει ανοιχτό σε νέους εταίρους. Η σημερινή συμφωνία με την ExxonMobil αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στο project και να επιταχύνει τις εξελίξεις.



Τη συμφωνία υπέγραψαν οι πρόεδροι των εταιρειών, παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων, του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle)

Eurokinissi

«Τέλειο σημείο εισόδου»

Με λόγια που ηχούν σαν πρόσκληση για μια νέα εποχή ενεργειακής συνεργασίας, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, άνοιξε τις εργασίες της Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, που πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

«Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου, είναι μία ευκαιρία παραδεισένια – ας την αξιοποιήσουμε μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τον ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού κόμβου στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης.



Ο Ράιτ υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να γεμίσει με άφθονη ενέργεια» και κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να συνεργαστούν στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Είναι μια ευκαιρία να απεξαρτηθούμε πλήρως από το ρωσικό αέριο. Οι ΗΠΑ διαθέτουν μεγάλες ποσότητες LNG, και εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, μπορούν να τις διοχετεύσουν στην Ευρώπη. Κάθε μόριο ρωσικού αερίου που δεν έρχεται στην Ευρώπη, μένει στο υπέδαφος και δεν καταλήγει στις τσέπες του Πούτιν».

Eurokinissi

Σταύρος Παπασταύρου: «Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα»

Από ελληνικής πλευράς, o υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» που δεν πρέπει να χαθεί. «Δουλεύουμε σκληρά για τις απαραίτητες υποδομές. Νομίζω πως θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις από τον ιδιωτικό τομέα πολύ σύντομα», σημείωσε, αναφερόμενος στις ενεργειακές επενδύσεις που βρίσκονται προ των πυλών.

Ο Παπασταύρου τόνισε επίσης τη σημασία της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα: «Η συμμετοχή κολοσσών όπως η ExxonMobil και η Chevron ενισχύει τις θέσεις μας και αναδεικνύει τη χώρα μας ως πυλώνα σταθερότητας και ενέργειας στη Μεσόγειο».