Η Ελλάδα παρατείνει την αποστολή εναέριων μέσων στην Ισπανία

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC), η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στην παράταση της παραμονής της ελληνικής αποστολής εναέριων μέσων στην Ισπανία, η οποία επιχειρεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.



Η χώρα μας, αξιολογώντας τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία των επιστημόνων για τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται στη χώρα και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα που θα απαιτηθεί, ενημέρωσε το ERCC ότι η ελληνική αποστολή θα μπορεί να παραταθεί για μια ημέρα ακόμα, κάτι που έγινε αποδεκτό.



Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου αναμένονται ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, τοπικά 7 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Οι συνθήκες αυτές επιβάλλουν την επιστροφή των εναέριων μέσων, ώστε να είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών στη χώρα.



Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, η ελληνική αποστολή επρόκειτο να ολοκληρώσει την αποστολή της αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου και να επιστρέψει στην Ελλάδα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026.



Η Ελλάδα συνεχίζει να συνδράμει έμπρακτα τις χώρες που δοκιμάζονται από μεγάλες φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αναγκαία επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων που αναμένονται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.