Η Ελλάδα «παρατηρητής» στην πρωτοβουλία Τραμπ για τη Γάζα - Ο ρόλος του Χάρη Θεοχάρη

Με εκπρόσωπο τον Χάρη Θεοχάρη, η Ελλάδα συμμετέχει ως παρατηρητής στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η συνεδρίαση της Πέμπτης σηματοδοτεί την έναρξη μιας αμφιλεγόμενης πρωτοβουλίας που παρακάμπτει τον ΟΗΕ, απαιτώντας μάλιστα 1 δισ. δολάρια για μόνιμη ιδιότητα μέλους, την ώρα που η Αθήνα συντονίζεται με Ιταλία και Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι εκείνες τις μέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Ινδία ως προσκεκλημένος του Ναρέντρα Μόντι σε συνέδριο που έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντ. Τραμπ

Ο Τραμπ πρότεινε για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ειρήνης τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ανακοίνωσε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αργότερα, ξεκαθάρισε ότι η αρμοδιότητα του συμβουλίου θα επεκταθεί πέρα ​​από τη Γάζα για την αντιμετώπιση άλλων συγκρούσεων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος του συμβουλίου και θα έχει ως καθήκον την προώθηση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο και την επίλυση των συγκρούσεων.

Η θητεία των κρατών μελών θα περιορίζεται σε τρία έτη, εκτός εάν καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια το καθένα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του συμβουλίου και την απόκτηση μόνιμης ιδιότητας μέλους, αναφέρει το καταστατικό.

Ο Λευκός Οίκος όρισε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ως μέλη του ιδρυτικού Εκτελεστικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας.

Το καταστατικό του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι ο πρόεδρός του, ο Τραμπ, θα έχει εκτεταμένη εκτελεστική εξουσία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης βέτο σε αποφάσεις και απομάκρυνσης μελών, υπό την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλαμβάνει «λειτουργίες οικοδόμησης ειρήνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ποιες χώρες έλαβαν πρόσκληση

Πολλοί ξένοι ηγέτες ή σύμβουλοι έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι έχουν λάβει πρόσκληση να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, χωρίς να γνωστοποιήσουν εάν σκοπεύουν να την αποδεχτούν ή όχι.

Η Κίνα δεν έχει σχολιάσει την πρόσκληση, αλλά δήλωσε ότι υποστηρίζει ένα παγκόσμιο σύστημα με επίκεντρο τον ΟΗΕ, ενώ το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ ανταγωνίζεται σαφώς τον παγκόσμιο οργανισμό.

Η Γερμανία εξέφρασε την ανάγκη «συντονισμού» με τους εταίρους της και δεν έχει ακόμη δώσει απαντήσεις.

Επίσης πρόσκληση έλαβαν Σουηδία, Φινλανδία, Αλβανία, Βραζιλία, Παραγουάη, Ιορδανία, Τουρκία, Σλοβενία, Πολωνία, Ινδία και Νότια Κορέα.