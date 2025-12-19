Η Ελλάδα «σαρώνει» στις ΗΠΑ: Για πέμπτη χρονιά αναδεικνύεται κορυφαίος τουριστικός προορισμός

Η Ελλάδα συνεχίζει να συγκαταλέγεται στους πλέον αγαπημένους προορισμούς των Αμερικανών ταξιδιωτών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από μία ακόμη σημαντική διάκριση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του «Καλύτερου Τουριστικού Προορισμού» (Best Tourism Destination) στα GT Tested Reader Survey Awards 2025, τα οποία διοργανώνει το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Global Traveler. Η διάκριση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα βραβεία βασίζονται αποκλειστικά στην ψηφοφορία του αναγνωστικού κοινού του περιοδικού και χαίρουν υψηλής αναγνώρισης και αξιοπιστίας στον χώρο των διεθνών ταξιδιών.

Κατά την 22η διοργάνωση του θεσμού, η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε από τις 12 Δεκεμβρίου 2024 έως τις 31 Αυγούστου 2025, με τη συμμετοχή συνδρομητών και αναγνωστών τόσο της έντυπης όσο και της ψηφιακής έκδοσης του Global Traveler. Συνολικά αξιολογήθηκαν περισσότερες από 90 κατηγορίες που καλύπτουν προορισμούς, πόλεις, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές αλυσίδες, τουριστικές υπηρεσίες, πιστωτικές κάρτες και άλλους τομείς της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Στην κατηγορία «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός», τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ιρλανδία, ενώ την τρίτη η Ισπανία. Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι στις 17 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Loews Coral Gables Hotel. Τα βραβεία για τον «Καλύτερο Τουριστικό Προορισμό του 2025» καθώς και για τον «Καλύτερο Τουριστικό Προορισμό για πέμπτη συνεχή χρονιά» παρέλαβε εκ μέρους της Ελλάδας ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.