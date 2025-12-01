Η Ελλάδα στο διάστημα: Ο Μητσοτάκης με μουσική X-Files ανακοίνωσε τους δύο μικρο-δορυφόρους

Με μουσική υπόκρουση από τα X-files αλλά και την χαρακτηριστική ατάκα «πυ-πυ-πύραυλος» του γνωστού από τις ασπρόμαυρες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου Αντώνη Παπαδόπουλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε για το βήμα προς το διάστημα που έκανε η Ελλάδα. Από την περασμένη Παρασκευή η χώρας μας έχει θέσει σε τροχιά δυο μικρο-δορυφόρους.

Η αποστολή των δυο δορυφόρων ήταν ενταγμένη στο «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και τη μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δύο επιχειρησιακοί δορυφόροι ραντάρ τύπου Synthetic Aperture Radar (SAR), με ονομασίες ICEYE SAR-1 και SAR-2, έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία, προσφέροντας κρίσιμα δεδομένα για την Άμυνα και την Ασφάλεια της χώρας.

Οι δορυφόροι SAR διαθέτουν διακριτική ικανότητα έως 25 εκατοστά και μπορούν να καταγράφουν δεδομένα παρατήρησης της Γης, ημέρα και νύχτα, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιονόπτωση ή έντονη νέφωση.

Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε δράσεις συνδρομής της Πολιτικής Προστασίας, όπως η κατάσβεση πυρκαγιών, η αντιμετώπιση θεομηνιών και η επιτήρηση του περιβάλλοντος. Παράλληλα, παρέχουν ουσιώδεις πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι για το Πρόγραμμα είχαν πραγματοποιηθεί συσκέψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στις 3 Ιουλίου 2024 και στις 21 Οκτωβρίου 2024 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου, κατά τις οποίες συζητήθηκαν η αξιοποίησή του από τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και η συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛ.Κ.ΑΚ.).

Μεταξύ των Υπουργείων συζητείται επίσης, με υψηλή προτεραιότητα, το θέμα του επικοινωνιακού δορυφόρου των Ενόπλων Δυνάμεων με πρόταση υποβληθείσα και στο πρόγραμμα SAFE.