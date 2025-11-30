Η ελληνική κοινότητα του Scrabble – Πώς κρατά ζωντανό το κλασικό επιτραπέζιο στην ψηφιακή εποχή

Παρότι το Scrabble παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή επιτραπέζια παγκοσμίως, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει εδώ και χρόνια μια οργανωμένη, ζωηρή και διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινότητα γύρω από το παιχνίδι.

Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ,που ιδρύθηκε το 2018, δημιουργήθηκε με σκοπό να θεσπίσει ενιαίους κανόνες, κοινά αποδεκτές λέξεις και μια ξεκάθαρη δομή για το ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ. Ένα απαραίτητο βήμα για την εύρυθμη εξέλιξη και εξάπλωση του παιχνιδιού σε εθνικό επίπεδο, μέσα σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακός.

Διαβάστε για την κοινότητα Scrabble στην Ελλάδα.