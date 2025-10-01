Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη 200.000 νόμιμους μετανάστες

Μεγάλη συζήτηση πυροδότησε στο χθεσινό Υπουργικό και το νομοσχέδιο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη για τη νόμιμη μετανάστευση και πιο συγκεκριμένα για το πώς το καθεστώς, που τη διέπει θα απλουστευθεί προκειμένου να καταστεί πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική.

Έμαθα ότι ο κ. Πλεύρης ανέλαβε να ξεκαθαρίσει παρανοήσεις, που είχαν κυκλοφορήσει την προηγούμενη περίοδο και είχαν…φορτίσει αρνητικά το δημόσιο διάλογο γύρω από ένα ούτως ή άλλως ευαίσθητο ζήτημα. Κοινή συνιστάμενη της χθεσινής κουβέντας ήταν πάντως, ότι η νόμιμη μετανάστευση συμβάλλει καίρια στη διατήρηση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης,

Μάλιστα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ειπώθηκε πως η διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στην «περιοχή» του 2% την προσεχή 5ετία προϋποθέτει την έλευση στη χώρα μας με τρόπο συντεταγμένο και σε κλάδους που υπάρχει πραγματική ανάγκη περί των 200.000 μεταναστών μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.