Η εμφάνιση «αλά NBA» του Φουρνιέ με τη Βίρτους: Τα μυθικά ποσοστά του Γάλλου γύρισαν πίσω το χρόνο

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ένα τεράστιας σημασίας «διπλό» στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια με 97-94 και το πρόσωπο της βραδιάς ήταν αναμφίβολα ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ πραγματοποίησε εμφάνιση βγαλμένη από το NBA, θυμίζοντας σε όλους την εκτελεστική δεινότητα που τον χαρακτήριζε για πάνω από μία δεκαετία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Με το εντυπωσιακό 7/10 πίσω από τη γραμμή των 6,75μ., ο Γάλλος δεν οδήγησε απλώς τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη, αλλά κατέγραψε μια επίδοση που στην προσωπική του διαδρομή συναντάται μόνο στα χρόνια της θητείας του στις ΗΠΑ.

Weather forecast: 🌧️ 3s in Bologna pic.twitter.com/B7dA4D6Chm — EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2025

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Γάλλος «killer» ξεπέρασε το φράγμα των 7 τριπόντων από τη μέρα που μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ομάδας του Πειραιά. Για να βρει κανείς αντίστοιχα νούμερα, θα πρέπει να ανατρέξει στο 2022, όταν φορώντας τη φανέλα των Νικς είχε «πληγώσει» τους Σέλτικς με το ασύλληπτο 10/15, ενώ την ίδια χρονιά είχε σημειώσει 8 τρίποντα κόντρα στους Γκρίζλις και στα 7 απέναντι σε Χιτ και Ρόκετς.

Η χθεσινή παρουσία του Φουρνιέ και το κρεσέντο του από την περιφέρεια στο κρίσιμο σημείο του αγώνα έδωσε στον Ολυμπιακό την απαραίτητη ώθηση για να κάμψει την αντίσταση της Βίρτους, αποδεικνύοντας ότι ο Γάλλος διαθέτει το σπάνιο χάρισμα να καθορίζει τη μοίρα ενός αγώνα, θυμίζοντας τις μυθικές βραδιές που τον καθιέρωσαν στην ελίτ του παγκόσμιου μπάσκετ.