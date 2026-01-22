Η εμφάνιση Top Gun του Μακρόν εκτόξευσε τη μετοχή της εταιρείας κατασκευής γυαλιών - Πόσο κοστίζουν

Ο Εμανουέλ Μακρόν έγινε viral, καθώς εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου τύπου aviator στο Νταβός. Η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ πάντως, έκανε και τους ιθύνοντες της κατασκευάστριας εταιρείας των γυαλιών να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση.

Οι μετοχές της εταιρείας (iVision Tech) σημείωσαν άλμα σχεδόν 28% την Πέμπτη (22/01). Ο όμιλος, ο οποίος κατέχει την γαλλική μάρκα γυαλιών υψηλής ποιότητας Henry Jullien, ανακοίνωσε ότι το μοντέλο που φορούσε ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν το Pacific S 01, με τιμή 659 ευρώ στον ιστότοπό της.



Αυτό «σίγουρα δημιούργησε ένα εντυπωσιακό εφέ στη μετοχή», δήλωσε στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της iVision Tech, Stefano Fulchir.



Το ράλι των μετοχών έχει προσθέσει περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της ιταλικής εταιρείας.



Τα memes, τα σχόλια και οι εικασίες σχετικά με την εμφάνιση του Μακρόν εκτοξεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πανταχού παρούσες αναφορές στην ταινία Top Gun του 1986 με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ. Ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν.



Το γραφείο του Γάλλου προέδρου εξάλλου, δήλωσε ότι η επιλογή να φορέσει γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εσωτερικό χώρο, ήταν για να προστατεύσει τα μάτια του λόγω ρήξης αιμοφόρου αγγείου. Δεν επιβεβαίωσε τη μάρκα των γυαλιών.

Ωστόσο, ο Stefano Fulchir είπε ότι μπορούσε να αναγνωρίσει ξεκάθαρα τα γυαλιά Henry Jullien, τα οποία, όπως είπε, είχε στείλει στον Μακρόν το 2024.



Οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Μιλάνου αυξήθηκαν σχεδόν 6% την Τετάρτη (21/01), προτού διακοπεί αυτόματα η διαπραγμάτευσή τους για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η διαπραγμάτευσή τους επανήλθε για λίγο την Πέμπτη (22/01), προτού διακοπεί ξανά και βρίσκονταν σε καλό δρόμο για την υψηλότερη ημερήσια άνοδο που έχουν καταγράψει ποτέ.