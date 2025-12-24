Η Emirates παρουσίασε το αεροπλάνο Rudolph που σέρνει το έλκηθρο του Άι Βασίλη

Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση μπήκε και η αεροπορική εταιρεία Emirates η οποία την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου παρουσίασε το εορταστικό της superjumbo αεροσκάφος «Sleigh380».

Πρόκειται για ένα μια εμπορική πτήση μεταφέρει, κυριολεκτικά και μεταφορικά, το χριστουγεννιάτικο πνεύμα αφού εξωτερικά οι υπεύθυνοι τοποθέτησαν στη μύτη του αεροπλάνου μια χαρακτηριστική κόκκινη λάμπα που παραπέμπει στον Ρούντολφ όπως επίσης και κέρατα ταράνδου.

Από την άλλη, σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να δούμε ότι στην ουρά του αεροσκάφους τοποθετήθηκε και ο χαρακτηριστικό έλκηθρο του Άι Βασίλη το οποίο φέρει πάνω του χιλιάδες κουτιά με δώρα.

Σε αυτή την εκδοχή του Βόρειου Πόλου, οι επίγειοι χειριστές ντύθηκαν ως ξωτικά και ανέλαβαν την κοπιαστική δουλειά των μικρών βοηθών του αγαπημένου Αγίου των παιδιών. Στοιβάζουν προσεκτικά τα δώρα στο γιγάντιο έλκηθρο.

Λίγα λεπτά μετά, το Sleigh380 παίρνει θέση στον διάδρομο απογείωσης / προσγείωσης και σε λίγα λεπτά ανεβαίνει στον χειμερινό ουρανό εκτελώντας μια παγκόσμια υπηρεσία παράδοσης των δώρων σε μικρούς και μεγάλους.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, οι επιβάτες που πετούν με την Emirates θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εορταστικά ποτά και γλυκά μέχρι χειμωνιάτικα lounge αλλά και δώρα περιορισμένης έκδοσης.

Είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης;

«Όχι, αυτό δεν είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», επισημαίνει η Emirates απαντώντας στα σχόλια των χρηστών που ρωτούσαν επίμονα εάν πρόκειται για ακόμη ένα βίντεο φτιαγμένο με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η εταιρεία από τα Εμιράτα, κάθε καρέ έχει δημιουργηθεί στο χέρι με τη βοήθεια ενός ψηφιακού καλλιτέχνη που έχει δημιουργήσει άλλες viral στιγμές της αεροπορικής εταιρείας με το A380.

