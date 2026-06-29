Η ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες φαίνεται να έχει θετική επίδραση στην ψυχολογία

Η ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες δεν λειτουργεί μόνο ως μορφή έκφρασης ή ψυχαγωγίας, αλλά φαίνεται πως μπορεί να συνδέεται και με καλύτερη ψυχική ευεξία. Νέα επιστημονικά δεδομένα από τη Βρετανία δείχνουν ότι δραστηριότητες που ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην καθημερινή ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων. Μετά την περίοδο της πανδημίας και τη συζήτηση που άνοιξε γύρω από την ανάγκη ενίσχυσης της ψυχικής υγείας, οι ερευνητές επιχείρησαν να εξετάσουν τον ρόλο που μπορεί να παίζουν οι τέχνες και η δημιουργική συμμετοχή στη γενικότερη αίσθηση ευημερίας. Για τον σκοπό αυτό ανέλυσαν στοιχεία χιλιάδων ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την ψυχική κατάσταση, όπως η ηλικία, η υγεία και η επαγγελματική κατάσταση.

Δες πώς η δημιουργικότητα μπορεί να επηρεάζει την ψυχική υγεία και τι έδειξαν τα στοιχεία της έρευνας.