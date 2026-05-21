Η Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων χαιρετίζει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Ως αναγκαίο προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των δικαστικών λειτουργών», χαρακτηρίζεται από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων η κατά πλειοψηφία της Βουλής άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, σημειώνει ότι «ανοίγει πλέον η οδός της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγησης των πράξεών της» και υπογραμμίζεται ότι «η βουλευτική ασυλία δεν δόθηκε από τον Συνταγματικό νομοθέτη ως ιδιαίτερο προνόμιο συγκάλυψης ποινικών αδικημάτων σε βάρος πολιτών αλλά ως προστασία του βουλευτή για πράξεις συνδεόμενες με τα καθήκοντά του».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:



«Η κατά πλειοψηφία της Βουλής άρση ασυλίας της βουλευτή Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις που διέπραξε σε βάρος δικαστικών λειτουργών, χαιρετίζεται από το Δικαστικό Σώμα ως αναγκαίο προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των λειτουργών. Ανοίγει πλέον η οδός της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγησης των πράξεών της. Κακουργηματικές – εγκληματικές ενέργειες που διαπράττονται από βουλευτές – δικηγόρους και δεν έχουν καμία απολύτως συνάφεια ούτε με τη δικηγορική ιδιότητα ούτε με τα βουλευτικά καθήκοντα οφείλουν να καταδικάζονται από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της χώρας και από τους δικηγορικούς συλλόγους. Η βουλευτική ασυλία δεν δόθηκε από τον Συνταγματικό νομοθέτη ως ιδιαίτερο προνόμιο συγκάλυψης ποινικών αδικημάτων σε βάρος πολιτών αλλά ως προστασία του βουλευτή για πράξεις συνδεόμενες με τα καθήκοντά του. Το ζήτημα της κατάργησης της διάταξης περί ευθύνης των Υπουργών στα πλαίσια της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, ως προς το οποίο δείχνουν ευαισθησία τα πολιτικά κόμματα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ξέχωρα από την ειδική διακριτική μεταχείριση που απολαμβάνουν οι βουλευτές όταν ενεργούν ως πολίτες. Τούτο δεν συνιστά απλά αναγκαίο όρο εμπιστοσύνης του λαού στη Δικαιοσύνη, αλλά ιδίως έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας εμπέδωσης της δημοκρατικής αντίληψης ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο».

