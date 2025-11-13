Η εντυπωσιακή δισέγγονη του θρύλου Φέρεντς Πούσκας φωτογραφήθηκε με φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Αναμφίβολα, η παρουσία μιας ελληνικής ομάδας σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League αποτελεί μια από τις ιστορικότερες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το επίτευγμα αυτό, παραμένει κάτι που έχει πετύχει μόνο μια ομάδα στο παρελθόν, ο Παναθηναϊκός.

Το 1971, οι «πράσινοι» του Φέρεντς Πούσκας αντιμετώπισαν στο Γουέμπλεϊ τον θρυλικό Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ, σε έναν αγώνα που σημάδεψε για πάντα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρισκόταν τότε ο «καλπάζων συνταγματάρχης», ο σπουδαίος Φέρεντς Πούσκας, μια από τις μεγαλύτερες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και σύμβολο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ούγγρος προπονητής μπορεί να έφυγε από τη ζωή το 2006, όμως το όνομά του εξακολουθεί να εμπνέει. Η δισέγγονή του, Άνε Πούσκας, φρόντισε να το υπενθυμίσει με έναν άκρως συγκινητικό τρόπο.

Η Άνε, που αγαπά την Ελλάδα και επισκέπτεται συχνά τα νησιά της, φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και δημοσίευσε τις φωτογραφίες στα social media, στέλνοντας μήνυμα αγάπης και σεβασμού προς τον παππού της και την ομάδα που του χάρισε τη μεγαλύτερη στιγμή της προπονητικής του καριέρας. Βέβαια, δεν ξέχασε να φωτογραφηθεί και με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία μεγαλούργησε ο Φέρεντς Πούσκας ως παίκτης.

