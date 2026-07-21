Η εντυπωσιακή σύντροφος που αρραβωνιάστηκε ο Όλμο μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ

Η Ισπανία είναι η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και ο Ντάνι Όλμο είπε να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του.

Ο 28χρονος μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026 δημοσιοποίησε στα social media φωτογραφίες τόσο από τους πανηγυρισμούς όσο και με τη σύντροφό του, Λάουρα Άμπλα.

Η Γερμανίδα μοντέλο και content creator ποζάρει δίπλα στον Όλμο, δείχνοντας διακριτικά το χέρι της, στο οποίο φαίνεται ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι στον παράμεσο. Η φωτογραφία θεωρήθηκε από πολλούς ως η επιβεβαίωση ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε, επιλέγοντας να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα μέσα στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Todos viendo el posteo que Laura Abla subió junto a Dani Olmo con la Copa del Mundo: 🥹



Nosotros haciéndole zoom: 🛐🗣️



Fue entonces que corrimos a ver el carrusel de campeón del centrocampista y confirmamos el verdadero notición entre las fotos 💍 pic.twitter.com/iJt41I6mpe — AS USA Latino (@US_diarioas) July 20, 2026

Η Λάουρα Άμπλα Σμιτ και ο Ντάνι Όλμο είναι μαζί από το 2023, όταν ο διεθνής Ισπανός αγωνιζόταν ακόμη στη Λειψία. Έναν χρόνο αργότερα, μετά τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, εκείνη μετακόμισε στην Ισπανία, όπου έκτοτε ζουν μαζί.

Λίγες ώρες μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με την Eθνική Ισπανίας, ο Όλμο φαίνεται πως επέλεξε να μοιραστεί και μία από τις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής του ζωής, με το ζευγάρι να ετοιμάζεται πλέον να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του.