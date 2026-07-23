Η ΕΟΚ λέει «όχι» στην αύξηση των ξένων στη Stoiximan GBL - Η θέση των ομάδων

Η ενδεχόμενη αύξηση των ξένων ήταν από τα βασικά θέματα που «έπεσαν» στο τραπέζι του Διοικητικού συμβουλίου της Stoiximan GBL.

Η ΕΟΚ, μέσω του γενικού της διευθυντή, Ντίνου Σβερκούνου εξέφρασε την αντίθεσή της και μάλιστα πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων στην πεντάδα.

Από την άλλη, οι ομάδες μέχρι στιγμής παρουσιάζονται αρνητικές, όμως υπάρχει από κοινού η πρόθεση να ισχύσει από την επόμενη χρονιά (2027/28) με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας.

Όσα δήλωσε ο Ντίνος Σβερκούνος:

«Η Εθνική U20 τα τελευταία 4 χρόνια έχει 2 τρίτες θέσεις και δύο πέμπτες. Υπάρχει μια "δεξαμενή" 50-60 παικτών που περιμένουν την ευκαιρία να παίξουν και να εξελιχθούν στο επαγγελματικό επίπεδο. Η ΕΟΚ ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προς αυτή τη κατεύθυνση στην Elite League. Το ίδιο πρέπει να κάνει η GBL. Να τους δώσει την ευκαιρία για το καλό της Εθνικής ομάδας. Γιαυτό το λόγο και όχι μόνο για αυτόν φυσικά είμαστε αντίθετοι στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών. Το αντίθετο μια πολύ καλή πρόταση θα ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή στη πεντάδα δύο Ελλήνων παικτών. Αυτό θα δείξει ότι οι επαγγελματικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Έλληνα παίκτη και την Εθνική ομάδα».

Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του, επισήμανε ότι , «σε κάθε περίπτωση μόνο η συζήτηση της αλλαγής του αριθμού του ξένων χωρίς αυτό να εντάσσεται σε ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό από πλευράς ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή».

Το συγκεκριμένο θέμα θα τεθεί προς ψηφοφορία στη τη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ στις 10 Σεπτεμβρίου.