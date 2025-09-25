Η.... επανάσταση των ανεξάρτητων βουλευτών

Να διεκδικήσουν στην πράξη το δικαίωμά τους να μπορεί να καταγράφεται η ψήφος τους στα νομοσχέδια, αποφάσισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές.

Αρχής γενομένης από το νομοσχέδιο Παπαθανάση που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια, υπέβαλαν αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί όλων των άρθρων.



Παρόλο που οι ανεξάρτητοι της Βουλής (25 στο σύνολο) αποτελούν μια ετερόκλητη και ετερόδοξη ομάδα, ορισμένοι εξ αυτών κατάφεραν να συνεννοηθούν, έχοντας μάλιστα στο πλευρό τους και τους βουλευτές της ΝΙΚΗΣ.



Συνολικώς 16 βουλευτές συνυπέγραψαν το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία, ανάμεσά τους ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Αρετή Παπαϊωάννου, η Θεοδώρα Τζάκρη, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, η Γιώτα Πούλου, ο Ιωάννης Δημητροκάλλης, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός και αρκετοί βουλευτές του κόμματός του.



«Δεν είναι κομματικό, ούτε ιδεολογικό θέμα. Πρέπει να ψηφίζουμε κι εμείς, δεν είμαστε αόρατοι!», έλεγαν βουλευτές στο διάδρομο, διαμηνύοντας πως θα επαναλαμβάνουν σε κάθε νομοσχέδιο το ίδιο… καψώνι, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Μάλιστα θα θέσουν μετ’επιτάσεως το ζήτημα και στη Διάσκεψη των Προέδρων.



Αγώνας διαρκείας, μέχρι τη… δικαίωση.