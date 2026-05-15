Η επιχείρηση «Epic Fury» του Τραμπ έγινε video game - Το σατιρικό arcade που παίζει όλη η Ουάσιγκτον

Η επιχείρηση «Epic Fury» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν έγινε βιντεοπαιχνίδι με τίτλο Operation Epic Furious: Strait to Hell, το οποίο μπορεί να παιχτεί τόσο διαδικτυακά όσο και μέσω arcade κονσολών που εγκαταστάθηκαν στο National Mall της Ουάσιγκτον.

Το παιχνίδι δημιουργήθηκε από την καλλιτεχνική ομάδα The Secret Handshake, γνωστή για σατιρικές εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις που σχολιάζουν στιγμές και πρόσωπα της περιόδου Τραμπ.

Οι παίκτες συμμετέχουν σε… πόλεμο χωρίς όπλα

Στο παιχνίδι, οι χρήστες συμμετέχουν σε μια εικονική εκδοχή πολεμικής επιχείρησης στο Ιράν, συλλέγοντας βαρέλια πετρελαίου και ολοκληρώνοντας αποστολές που ανατίθενται από στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Μεταξύ των χαρακτήρων που εμφανίζονται είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

Παρότι το θέμα παραπέμπει σε στρατιωτική σύγκρουση, οι δημιουργοί επέλεξαν να μην ενσωματώσουν όπλα ή σκηνές πυροβολισμών, θέλοντας – όπως αναφέρουν – να διατηρήσουν το παιχνίδι χωρίς άμεση βία. Ωστόσο, στην pixelated οθόνη εμφανίζονται εκρήξεις και σκηνές χάους.

Ο στόχος; Να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο τελικός στόχος του παιχνιδιού είναι η συλλογή αρκετών αναρτήσεων από το Truth Social, ώστε να «ξεκλειδώσουν» τα Στενά του Ορμούζ.

Οι arcade κονσόλες εγκαταστάθηκαν τη Δευτέρα 11 Μαΐου και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον περαστικών και επισκεπτών, μετατρέποντας την πολιτική επικαιρότητα σε retro gaming εμπειρία με έντονη σατιρική διάθεση.