Η επική απάντηση του Τσους Ματέο σε Ισπανό παίκτη για την κλήση του στην εθνική

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Τσους Ματέο έχει γίνει viral στα ισπανικά ΜΜΕ και ήδη συζητιέται έντονα στον χώρο του μπάσκετ.

Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας παραχωρούσε συνέντευξη όταν ένας νεαρός αθλητής τον πλησίασε δημόσια, ζητώντας εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί ποτέ στην εθνική ομάδα.

Πρόκειται για τον Ιβάν Γκονθάλεθ Μορένο, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα U22 της Γρανάδα και αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στον προπονητή χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο 19χρονος σέντερ, με εμφανή διάθεση χιούμορ αλλά και παράπονο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παίζω όλη τη χρονιά στη Γρανάδα U22 και δεν έχω δει το όνομά μου σε καμία λίστα. Δεν ξέρω αν δεν έχετε το τηλέφωνό μου ή κάτι τέτοιο».

Ο Τσους Ματέο απάντησε σε χαλαρό τόνο, αποφεύγοντας να φέρει τον νεαρό παίκτη σε δύσκολη θέση, δίνοντας όμως μια ατάκα που προκάλεσε αντιδράσεις και χαμόγελα: «Σε παρακολουθώ, Ιβάν. Ξέρω ότι είσαι 19 ετών και πρέπει ακόμα να ωριμάσεις αρκετά. Με 1.5 πόντο μέσο όρο και 1.1 ριμπάουντ ανά αγώνα, δεν θα μπορέσω να σε καλέσω αυτή τη φορά. Ας σε αφήσουμε να εξελιχθείς όπως πρέπει και μετά θα τα ξαναπούμε», του απάντησε ο Ισπανός τεχνικός.

Το σχετικό βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με αρκετούς φιλάθλους να σχολιάζουν θετικά τον τρόπο με τον οποίο ο Ματέο χειρίστηκε τη στιγμή, δείχνοντας χιούμορ αλλά και σεβασμό απέναντι στον νεαρό αθλητή.

Iván González, jugador del Granada, le pregunta al seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo, por qué no le ha convocado.



Su respuesta: "Promedias 1,5 puntos y 1.1 rebotes por partido".



(Vía @Liga_U22).pic.twitter.com/GgJJ5ln1Rr — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 16, 2026

Ο Ιβάν Γκονθάλεθ Μορένο είναι γεννημένος το 2007 και αγωνίζεται ως σέντερ στη δεύτερη ομάδα της Γρανάδα. Τη φετινή σεζόν μετρά κατά μέσο όρο 1.6 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 0.3 ασίστ ανά αγώνα