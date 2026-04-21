Η επίσημη πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2»: Λάμψη και «μαθήματα» μόδας στο κόκκινο χαλί
Οι πρωταγωνίστριες της θρυλικής ταινίας τράβηξαν πάνω τους όλα τα βλέμματα, όπως και οι celebrities που έδωσαν το παρών.
Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη κινηματογραφική επιτυχία και ο μύθος της ταινίας «The Devil Wears Prada» καλά κρατεί. Χθες - Δευτέρα 20 Απριλίου - πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη η πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2» και στο κόκκινο χαλί πόζαραν αμέτρητοι celebrities που εντυπωσίασαν με τα outfits που επέλεξαν να φορέσουν.
Υπέροχη η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Αν Χάθαγουεϊ που φόρεσε ένα κατακόκκινο φόρεμα Louis Vuitton με στράπλες μπούστο και φαρδιά πλισέ φούστα, αλλά και κόκκινα σατέν ψηλοτάκουνα πέδιλα.
Η Μέριλ Στριπ, που υποδύεται την τρομακτική αρχισυντάκτρια του Runway, Μιράντα Πρίστλι, επέλεξε ένα έντονο πορτοκαλο - κόκκινο φόρεμα με κάπα, μαύρα γάντια και τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου του χαρακτήρα.
Από την πρεμιέρα δεν θα μπορούσε να λείπει η Άννα Γουίντουρ... η γυναίκα που άλλαξε τα πάντα στη μόδα.
Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων η Χάιντι Κλουμ και η Lady Gaga.
Εκθαμβωτική η Καρολίνα Κούρκοβα.