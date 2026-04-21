Η επίσημη πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2»: Λάμψη και «μαθήματα» μόδας στο κόκκινο χαλί

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη κινηματογραφική επιτυχία και ο μύθος της ταινίας «The Devil Wears Prada» καλά κρατεί. Χθες - Δευτέρα 20 Απριλίου - πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη η πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2» και στο κόκκινο χαλί πόζαραν αμέτρητοι celebrities που εντυπωσίασαν με τα outfits που επέλεξαν να φορέσουν.

Υπέροχη η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Αν Χάθαγουεϊ που φόρεσε ένα κατακόκκινο φόρεμα Louis Vuitton με στράπλες μπούστο και φαρδιά πλισέ φούστα, αλλά και κόκκινα σατέν ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Η Μέριλ Στριπ, που υποδύεται την τρομακτική αρχισυντάκτρια του Runway, Μιράντα Πρίστλι, επέλεξε ένα έντονο πορτοκαλο - κόκκινο φόρεμα με κάπα, μαύρα γάντια και τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου του χαρακτήρα.

Από την πρεμιέρα δεν θα μπορούσε να λείπει η Άννα Γουίντουρ... η γυναίκα που άλλαξε τα πάντα στη μόδα.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων η Χάιντι Κλουμ και η Lady Gaga.

Εκθαμβωτική η Καρολίνα Κούρκοβα.