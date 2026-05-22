Η επιστροφή στην… πραγματική σοκολάτα: Νέα δεδομένα στην αγορά μετά την κατάρρευση των τιμών κακάο

Μετά από μήνες όπου οι καταναλωτές έβλεπαν τις σοκολάτες να μικραίνουν, τις γκοφρέτες να αυξάνονται και τα «σοκολατένια» προϊόντα να γεμίζουν την αγορά, οι μεγάλες βιομηχανίες φαίνεται πως ετοιμάζουν στροφή επιστροφής στην πραγματική σοκολάτα.

Αιτία είναι η θεαματική πτώση στις τιμές του κακάο, οι οποίες έχουν καταγράψει βουτιά σχεδόν 70% σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του τέλους του 2024.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε καλύτερη ποιότητα προϊόντων, αλλά και σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι εταιρείες είχαν αλλάξει τις συνταγές τους



Όταν οι τιμές του κακάο εκτοξεύθηκαν πάνω από τα 12.000 δολάρια ανά τόνο το 2024, πολλές εταιρείες αναγκάστηκαν να μειώσουν το κόστος παραγωγής.

Έτσι: Οι μπάρες σοκολάτας έγιναν μικρότερες, αυξήθηκαν τα συστατικά όπως γκοφρέτες, ξηροί καρποί και φρούτα, ενώ εμφανίστηκαν και προϊόντα με λιγότερο κακάο που συχνά δεν θεωρούνταν καν «πραγματική σοκολάτα».

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν εναλλακτικά προϊόντα χωρίς κακάο, όπως το ChoViva — ένα υποκατάστατο σοκολάτας από ηλιόσπορους και βρώμη.

Η Hershey κάνει την αρχή



Η αμερικανική Hershey ανακοίνωσε ήδη ότι σχεδιάζει να αυξήσει ξανά την περιεκτικότητα κακάο στα προϊόντα της.

Η εταιρεία δέχθηκε έντονη κριτική όταν ορισμένα προϊόντα Reese’s άλλαξαν συνταγή και χαρακτηρίστηκαν ως «σοκολατένιες καραμέλες» αντί για σοκολάτες. Τώρα δηλώνει ότι από το επόμενο έτος όλα τα προϊόντα Hershey’s και Reese’s θα επιστρέψουν στις αρχικές τους συνταγές.

Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες εταιρείες.

Μπορεί να πέσουν και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ



Οι μειώσεις στις τιμές κακάο δεν περνούν αμέσως στα ράφια, επειδή οι βιομηχανίες αγοράζουν πρώτες ύλες μήνες νωρίτερα και διατηρούν μεγάλα αποθέματα. Ωστόσο, ήδη μεγάλες αλυσίδες και σούπερ μάρκετ πιέζουν για φθηνότερες τιμές.

Η Mondelez — που παράγει μεταξύ άλλων σοκολάτες και μπισκότα γνωστών brands — δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει μειώσεις τιμών σε ορισμένες αγορές της Ευρώπης και βλέπει την κατανάλωση να ανακάμπτει.

Γιατί οι εταιρείες επιστρέφουν στο κακάο



Σύμφωνα με κορυφαίους αναλυτές του κλάδου, στα σημερινά επίπεδα τιμών το πραγματικό κακάο μπορεί να είναι πλέον πιο οικονομικό ακόμη και από ορισμένα υποκατάστατα.

Αυτό αλλάζει ξανά τους υπολογισμούς των βιομηχανιών, που μέχρι πρόσφατα επένδυαν σε «σοκολάτες χωρίς κακάο» και φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις.

Παράλληλα, νέοι κανονισμοί σε αγορές όπως η Βραζιλία αυστηροποιούν τους όρους για το τι μπορεί να ονομάζεται «μαύρη σοκολάτα», απαιτώντας υψηλότερη περιεκτικότητα σε κακάο.

Η μεγάλη επιστροφή δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη



Παρότι η αγορά δείχνει να επιστρέφει σταδιακά στην παραδοσιακή σοκολάτα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν έως και 2,5 χρόνια για να επανέλθει πλήρως η ζήτηση στα επίπεδα πριν από την κρίση των τιμών.

Η άνοδος προϊόντων χωρίς κακάο, οι νέες διατροφικές τάσεις της Gen Z αλλά και η επίδραση φαρμάκων απώλειας βάρους έχουν ήδη αλλάξει μέρος της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Παρόλα αυτά, για εκατομμύρια λάτρεις της σοκολάτας, η επιστροφή περισσότερου πραγματικού κακάο στα αγαπημένα προϊόντα ίσως είναι η πιο γλυκιά είδηση των τελευταίων μηνών.

Με πληροφορίες από το Reuters